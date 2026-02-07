Srečnež zadel milijonski dobitek v igri Joker

V petkovem žrebanju igre Joker se je nekomu nasmehnila loterijska sreča. Izžrebani dobitek Ekstra Joker 5 je bil zaradi prenosa sklada za glavni dobitek vreden kar 1.003.000 evrov. Srečni dobitnik je zmagovalno kombinacijo vplačal na prodajnem mestu Loterije Slovenije na Ormoški cesti 15 na Ptuju.

Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 150.450 evrov, ki pripada občini stalnega prebivališča dobitnika, bo ta bogatejši za 852.550 evrov. Skladno s pravili igre na srečo Joker lahko Loterija Slovenije dobitek Ekstra Joker 5 izplača takoj po objavi poročila.

Prevzem dobitka je možno na glavni blagajni na sedežu Loterije Slovenije v Ljubljani vse do 14. aprila 2026, za prevzem dobitka pa je potrebna predhodna najava na telefonsko številko +386 1 24 26 175, so še sporočili.