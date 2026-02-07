Naslovnica
Slovenija

Srečnež zadel milijonski dobitek v igri Joker

Ptuj , 07. 02. 2026 11.03 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
A.K.
Loterijski zadetek

Na Ptuju je bil vplačan milijonski dobitek v igri Joker, so sporočili iz Loterije Slovenije. Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 150.450 evrov, ki pripada občini stalnega prebivališča dobitnika, bo ta bogatejši za 852.550 evrov.

V petkovem žrebanju igre Joker se je nekomu nasmehnila loterijska sreča. Izžrebani dobitek Ekstra Joker 5 je bil zaradi prenosa sklada za glavni dobitek vreden kar 1.003.000 evrov. Srečni dobitnik je zmagovalno kombinacijo vplačal na prodajnem mestu Loterije Slovenije na Ormoški cesti 15 na Ptuju.

Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 150.450 evrov, ki pripada občini stalnega prebivališča dobitnika, bo ta bogatejši za 852.550 evrov. Skladno s pravili igre na srečo Joker lahko Loterija Slovenije dobitek Ekstra Joker 5 izplača takoj po objavi poročila. 

Prevzem dobitka je možno na glavni blagajni na sedežu Loterije Slovenije v Ljubljani vse do 14. aprila 2026, za prevzem dobitka pa je potrebna predhodna najava na telefonsko številko +386 1 24 26 175, so še sporočili. 

loterija zadetek joker

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rok1211
07. 02. 2026 12.23
super, skoraj dobil letno plačo Brodnjaka
Odgovori
-1
0 1
Spijuniro Golubiro
07. 02. 2026 12.21
Baj ga razdeli skopuh
Odgovori
-1
0 1
Bozjidar
07. 02. 2026 12.08
Cestitke,pa po pameti
Odgovori
+0
1 1
Watcherman
07. 02. 2026 12.07
Nateg in laž aja pa pravljica aja pa kdo še temu sploh verjame vse to je za vas kajne phahahaha.?
Odgovori
+1
1 0
Watcherman
07. 02. 2026 11.48
Kako ste nekateri ubogi saj še veste ne od kje pride ta denar in kdo ga,da vsakemu dobitniku pri igranju iger na srečo 100 ljudi 100 čudi.Lp
Odgovori
-1
1 2
Lujzek Biber
07. 02. 2026 11.50
Gospod danes niste videti uredu
Odgovori
+1
2 1
Watcherman
07. 02. 2026 12.02
Ker sem nekaj prav napisal pa še vidiš me sploh ne phahaha?.
Odgovori
0 0
Watcherman
07. 02. 2026 12.03
Ob kateri uri si me danes videl phahahahahahahahahahahahahahahahaha?????.
Odgovori
0 0
Watcherman
07. 02. 2026 12.05
Uredu ali v redu phahahahahahahahahaha?.
Odgovori
0 0
Watcherman
07. 02. 2026 11.45
Za vas je tako spet vse nateg in laž phahahahahahahahahahahahahaha.Lp
Odgovori
+2
3 1
Watcherman
07. 02. 2026 11.44
Čestitke dobitniku.
Odgovori
+3
4 1
Watcherman
07. 02. 2026 11.41
Saj še veste ne,da tisti,ki dobi dobitek je to denar,ki se nabira od ljudi,ki igrajo in vplačujejo kombinacije tisti,ko zadene pa ta denar tudi dobi.
Odgovori
+2
3 1
2mt8
07. 02. 2026 11.38
Težko bo preživel v Sloveniji, življenjski stroški so zelo visoki in vsak dan višji 🤣🤣🤣
Odgovori
+1
4 3
Watcherman
07. 02. 2026 11.43
S takšnim zneskom,ki ga bo dobil bo težko preživel si ti sploh normalen.?
Odgovori
+0
2 2
BrkoMršić
07. 02. 2026 11.54
kako se mi zdi si eden tistih, ki so pojedli knjigo...?
Odgovori
-1
0 1
St. Gallen
07. 02. 2026 11.18
Verjamete?
Odgovori
-3
3 6
Curie
07. 02. 2026 11.22
ne
Odgovori
+0
4 4
Watcherman
07. 02. 2026 11.38
In zakaj ne bi verjeli phahaha?.
Odgovori
-1
2 3
Eurojackpot
07. 02. 2026 11.12
Čestitke dobitniku!
Odgovori
+7
7 0
