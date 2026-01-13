Srečneži že prevzeli stanovanja v Ljubljani, Mariboru in Kopru

Že prvi dan leta 2026 se je nekaterim nasmehnila sreča.

Stanovanje v Ljubljani s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom 90.000 evrov je sicer prejela oseba, ki je listek vplačala na Vrhniki.

Stanovanje v Kopru s pripadajočim denarnim dobitkom 80.000 evrov je prejela oseba, ki je listek vplačala v Ljubljani. Stanovanje v Mariboru s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom 50.000 evrov pa je dobila oseba, ki je listek vplačala v Velenju, so 1. januarja po žrebu sporočili iz Loterije Slovenije.

Mesečne rente v višini 1500 evrov za obdobje 10 let v skupni vrednosti 180.000 evrov so prejele osebe, ki so potrdilo vplačale v Kamniku, Ljubljani in prek spleta na loterija.si.