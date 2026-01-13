Srečneži že prevzeli stanovanja v Ljubljani, Mariboru in Kopru

Stanovanje v Ljubljani s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom 90.000 evrov je sicer prejela oseba, ki je listek vplačala na Vrhniki.
Stanovanje v Kopru s pripadajočim denarnim dobitkom 80.000 evrov je prejela oseba, ki je listek vplačala v Ljubljani. Stanovanje v Mariboru s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom 50.000 evrov pa je dobila oseba, ki je listek vplačala v Velenju, so 1. januarja po žrebu sporočili iz Loterije Slovenije.
Mesečne rente v višini 1500 evrov za obdobje 10 let v skupni vrednosti 180.000 evrov so prejele osebe, ki so potrdilo vplačale v Kamniku, Ljubljani in prek spleta na loterija.si.
Udeleženci so v žrebu sodelovali z vplačilom vsaj ene kombinacije Novoletnega lota, cena posameznega listka pa je znašala 10 evrov. Vsaka kombinacija je bila sestavljena iz šestih naključno generiranih znakov (štirih številk in dveh črk).
Povpraševanje po tokratnem Novoletnem lotu je bilo ogromno, ker so bili listki hitro razprodani, pa so jih mnogi preprodajali na spletu.
