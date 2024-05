Srečnežu iz Slovenije izplačali dobitek: prejel je kar 51 milijonov

Kot so sporočili z Loterije Slovenije, so danes izplačali glavni Eurojackpot dobitek 5 +2 v višini 60 milijonov evrov. V žrebu igre z maksimalnim skladom 120 milijonov evrov, ki je potekal 23. aprila, so bile izžrebane zmagovalne številke 2, 3, 6, 15, 35 ter 1, 3.

Zmagovalno kombinacijo sta vplačala udeleženca iz Slovenije in Nemčije ter tako vsak prejela neverjetnih 60 milijonov. Oseba iz Slovenije, ki je srečne številke vplačala prek spleta, je tako danes na svoj račun prejela 51 milijonov, devet milijonov pa je šlo na račun občine, v kateri stalno prebiva. Za katero občino gre, trenutno še ni znano. Kot so nam pojasnili na Loteriji, je stalno prebivališče zasebni podatek, javnosti pa lahko razkrijejo le kraj, kjer je bil listek vplačan. V tem primeru je to bila njihova spletna stran.