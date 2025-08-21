Srečni milijonar prihaja iz Kranja, občina že prejela nakazilo

"Dejstvo je, da smo sredi zelo intenzivnega investicijskega cikla, čakajo nas številne za Kranj, za Kranjčanke in Kranjčane zelo pomembne naložbe. Odločitev, na kakšen način porabiti prejeta sredstva, terja temeljit premislek. V Kranju živi skoraj 60 tisoč ljudi in naša naloga je, da denar porabimo tako, da bodo korist imeli prav vsi, tako da razmišljamo v smeri, da bi prejeta sredstva namenili za izobraževanje, šport ali kulturo," je komentiral župan Kranja Matjaž Rakovec.

Kot smo poročali, se je lastnik zmagovalnega listka včeraj, tik pred iztekom roka, le javil na Loteriji Slovenije in prevzel svoje milijone. Po plačilu 15-odstotnega davka je dobitnik bogatejši za 31.742.801,29 evra. Listek je vplačal konec maja letos v Kranju, nato pa tri mesece čakal na prevzem.