Slovenija

Srečni milijonar prihaja iz Kranja, občina že prejela nakazilo

Kranj, 21. 08. 2025 14.05 | Posodobljeno pred 19 minutami

Avtor
M.S.
Srečni dobitnik, ki je v sredo tik pred iztekom roka prevzel milijone, ima stalno prebivališče v Kranju. Na občini so namreč potrdili, da so že prejeli nakazilo 15-odstotnega davka. V občinski proračun se je tako steklo 5,6 milijona evrov. Kako bodo porabili prejeta sredstva, še ne vedo.

Mestna občina Kranj je danes potrdila prejem nakazila 5,6 milijona evrov, kar predstavlja približno 4,9 odstotka njihovega letošnjega proračuna. 

Za zdaj še ne vedo, kako bodo denar porabili. 

Eurojackpot
Eurojackpot FOTO: Shutterstock

"Dejstvo je, da smo sredi zelo intenzivnega investicijskega cikla, čakajo nas številne za Kranj, za Kranjčanke in Kranjčane zelo pomembne naložbe. Odločitev, na kakšen način porabiti prejeta sredstva, terja temeljit premislek. V Kranju živi skoraj 60 tisoč ljudi in naša naloga je, da denar porabimo tako, da bodo korist imeli prav vsi, tako da razmišljamo v smeri, da bi prejeta sredstva namenili za izobraževanje, šport ali kulturo," je komentiral župan Kranja Matjaž Rakovec

Kot smo poročali, se je lastnik zmagovalnega listka včeraj, tik pred iztekom roka, le javil na Loteriji Slovenije in prevzel svoje milijone. Po plačilu 15-odstotnega davka je dobitnik bogatejši za 31.742.801,29 evra. Listek je vplačal konec maja letos v Kranju, nato pa tri mesece čakal na prevzem. 

Če dobitka ne bi prevzel v 90 dneh od žrebanja, bi se znesek skladno s pravili igre Eurojackpot vrnil v sklad igre Eurojackpot ter bi se tako prenesel v sklad za dobitek 5 + 2.

