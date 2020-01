Srečno Slovenija: Več desettisoč ljudi novo leto pričakalo na prostem

Predsednik republike Borut Pahor je v novoletni poslanici izpostavil trenutke v minulem letu, ko je Slovenija stopila skupaj in združila moči. Tako se je spomnil zbiranja sredstev za dečka Krisa in navijanja za odbojkarsko reprezentanco. Kot je poudaril, je šlo za občutek pripadnosti. Človeška dobrota in nacionalni ponos sta tiste dni po njegovih besedah hodila z roko v roki."Šlo je za močne občutke, da si pripadamo, da si pomagamo in da smo skupaj nepremagljivi,"je poudaril.

Že sicer jasno noč so marsikje razsvetlili ognjemeti in rakete, ki pa jih je bilo manj kot v preteklosti. Vse več je mest, ki se ognjemetu odrečejo, med drugim so to Maribor, Celje in Novo mesto.

V Ljubljani je bilo silvestrovanje na prostem organizirano na štirih trgih z različno glasbeno ponudbo, od popularne in rock glasbe ter popevk do narodnozabavne glasbe. Osrednje silvestrovanje je potekalo na Kongresnem trgu, na vseh prizoriščih pa se je trlo obiskovalcev. Po ocenah Nine Kosin iz Turizma Ljubljana je bilo na osrednjih koncertnih prizoriščih okoli 55.000 obiskovalcev, skupno z ostalimi lokacijami v mestnem središču in na obrežju Ljubljanice pa je bilo obiskovalcev okoli 100.000.

V Mariboru so organizirano silvestrovanje pripravili na Trgu Leona Štuklja, na Grajskem trgu, posebnost je bilo silvestrovanje na drsalkah na Trgu svobode, na drsalkah so lahko novo leto pričakali tudi pod Pohorjem pri hotelu Arena.

Mariborčani se tudi na zadnji dan leta radi odpravijo na Pohorje, kjer je prav tako bilo organizirano silvestrovanje, še do 3. ure vozi tudi pohorska vzpenjača. Letošnja novost v Mariboru so bili kupončki za brezplačne vožnje mestnega prometa od 20. ure naprej do različnih silvestrskih prizorišč. Po besedah direktorice Zavoda za turizem Maribor Pohorje Doris Urbančič Windisch se organiziranih silvestrovanj v Mariboru ponavadi udeleži med 10.000 in 15.000 ljudi, lahko tudi več.

Željni zabave na prostem so zapolnili tudi prenovljen novomeški Glavni trg, kjer je največje silvestrovanje na Dolenjskem pripravil Zavod Novo mesto, udeležilo pa se ga je nekaj tisoč obiskovalcev. V Novem mestu so novo leto na prostem pričakali tako domačini kot tudi obiskovalci iz Posavja in Bele krajine, zadnja leta med obiskovalci opazijo tudi tujce, je povedal Jure Dolinar iz Zavoda Novo mesto.

V Novi Gorici so ob koncertnem vzdušju organizirano silvestrovanje pripravili v ogrevanem šotoru pred občinsko stavbo, ki je sprejel okoli 2000 ljudi, so pa silvestrske zabave potekale tudi drugod po mestu. "Nova Gorica je vedno bila žurersko mesto, mesto zabave in tudi silvestrovanje to potrjuje," je povedal novogoriški podžupan Simon Rosič. Ob vstopu v novo leto je v športnem slogu vsem zaželel, da naj se vsi v novem letu počutijo kot na finalni tekmi, pri čemer se "finale ne igra, ampak se finale zmaguje".

Sicer pa so organizirana silvestrovanja po državi potekala tudi v gostiščih, zdraviliščih in hotelih, pa tudi v nekaterih planinskih kočah, kjer oskrbniki tudi danes ne bodo počivali, saj je glede na napovedano lepo vreme pričakovati, da se bodo mnogi za začetek novega leta podali v naravo, v hribe.

Med obiskovalci Ljubljane veliko tujcev

Prestolnico je, tako kot tudi druga mesta in kraje po državi, praznično vzdušje prevevalo že minule dni. Sašo Udovič, ki obiskovalcem na stojnici Kuhanček v stari Ljubljani ponuja mnogovrstne pijače, je poudaril, da je mestni utrip letos zelo pester, ljudi je za spoznanje več kot lani, med obiskovalci pa prevladujejo Italijani. Poleg klasično priljubljenega kuhanega vina so letos prodali tudi precej vročega gina in vročega mojita, je pojasnil.

Trgovka Rozalija iz stojnice Pri puški se je strinjala, da prevladujejo Italijani, veliko je tudi Hrvatov in domačinov, obiskovalcev pa je bilo več ob lepem vremenu. Med pijačami je letos po njenih besedah priljubljena zlasti t. i. zimska pravljica.

Na stojnici Alkotiček ob ljubljanski stolnici pa so letos našteli precej Avstrijcev, a je obiska po besedah trgovke Bojane letos precej manj. Razlogov ne pozna, se pa trgovci sprašujejo, ali so morda za to krive tudi slabše letalske povezave.

Kljub vsemu so v Ljubljano novoletne praznike prišli praznovat tudi turisti iz bolj oddaljenih evropskih držav. "Zelo lepo je. Mesto ni zelo veliko, toda ravno zaradi tega je Ljubljana posebna,"je dejal Marcus iz Bavarske v Nemčiji. Njegova partnerka pa je pohvalila to, da je središču mesta zaprto za promet.

Par, ki je v Ljubljano pripotoval iz Škotske, je slovensko prestolnico obiskal že poleti, zdaj pa sta sem prišla še silvestrovat. Všeč jima je zlasti praznična osvetlitev mesta, v primerjavi z ostalimi evropskimi mesti pa so sprejemljive tudi cene. Obisk Ljubljane bosta vsekakor priporočila tudi drugim.

Pet prostih dni manj

V letu 2020 bo kar pet dela prostih dni manj kot v letu 2019, ko jih je bilo 12. Prešernov dan, 8. februar, drugi dan mednarodnega praznika dela, 2. maj, Marijino vnebovzetje, 15. avgust, dan reformacije, 31. oktober, in dan samostojnosti in enotnosti, 26. december, namreč padejo na soboto. Poleg tega bo leto prestopno, kar pomeni, da bo februar za en dan daljši.