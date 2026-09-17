Sredi belega dne in pred očividci pretepli taksista

Tri moške, ki so prejšnji teden v Mariboru na Taboru sredi belega dne pretepli taksista, kar je posnela tudi telefonska kamera, so policisti izsledili, enega še iščejo. Pri osumljencih, med katerimi je tudi mladoletnik, so opravili hišne preiskave in jim zasegli več dokazov. Taksist, ki so ga zbrcali, je bil lažje poškodovan. Tak napad, pravijo taksisti, pa še zdaleč ni osamljen primer.