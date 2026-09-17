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Slovenija

Sredi belega dne in pred očividci pretepli taksista

Maribor, 17. 09. 2026 20.36 pred 58 minutami 1 min branja 6

Avtor:
Mojca Hanžič
Pretep taksista

Tri moške, ki so prejšnji teden v Mariboru na Taboru sredi belega dne pretepli taksista, kar je posnela tudi telefonska kamera, so policisti izsledili, enega še iščejo. Pri osumljencih, med katerimi je tudi mladoletnik, so opravili hišne preiskave in jim zasegli več dokazov. Taksist, ki so ga zbrcali, je bil lažje poškodovan. Tak napad, pravijo taksisti, pa še zdaleč ni osamljen primer.

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KOMENTARJI6

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peT99
17. 09. 2026 21.39
Precej verjetno je bil član enake etnične skupine - Štajerca nebi upali....
Odgovori
0 0
peT99
17. 09. 2026 21.39
Pohorca pa najverjtneje tudi v sanjah ne 🤣
Odgovori
0 0
Bojan71
17. 09. 2026 21.34
Ni vec nobenga ki bi delal red, namesto da bi kdo branil taksista, imamo same mamine sincke ki imajo nalakirane nohte in torbice in si ne upajo nic!!!!
Odgovori
0 0
Kozorog123
17. 09. 2026 21.16
Tako mularijo bi dal lahko slovenskim MMA borcem za sparing partnerje :)
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
17. 09. 2026 21.06
Mene pa moti ker taksisti ne govorijo slovensko !
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+8
8 0
Slavko BabIč
17. 09. 2026 20.54
Manjšina se je tudi po Štajerskem razširila....
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+10
10 0
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