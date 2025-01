Sredi januarja 'poletna' nevihta in skoraj 20 stopinj

Kot so navedli na Arsu, so najvišjo temperaturo, in sicer 19,1 stopinje, izmerili na Letališču Cerklje ob Krki, kar je za natanko 0,4 stopinje več od temperature, ki so jo tam izmerili 20. januarja 1974.

Rekordno januarsko temperaturo so beležili še na štirih meteoroloških postajah. V Lendavi so tako namerili 18,5 stopinje, skoraj stopinjo več kot 28. januarja 2016, v Rogaški Slatini 18,3 stopinje oziroma stopinjo več kot 11. januarja 2016, v Podčetrtku 17,5, v Marinči vasi pa 17 stopinj.

Tudi v Dobličah v občini Črnomelj je bilo v torek le malenkost manj toplo, tam pa so 2. januarja 1974 namerili kar 20,1 stopinje, je še razvidno iz podatkov Arsa.

Že lanski december je bil drugi najtoplejši december na svetovni ravni, odkar obstajajo meritve za decembrom 2023. Povprečna temperatura je bila 13,42 stopinje, kar je 0,76 stopinje nad desetletnim povprečjem.