Sredi Ljubljane izrazili podporo: 'Za mir, pravičnost in svobodno Palestino'

"Od 8. oktobra naprej je v izraelskih napadih v Gazi umrlo 19 tisoč ljudi. Ranjenih je več kot 50 tisoč ljudi. Več kot 85 odstotkov Palestink in Palestincev živečih v Gazi je moralo zapustiti svoje domove. Zaradi popolnoma uničene komunalne infrastrukture se širijo nevarne nalezljive bolezni. Po podatkih Združenih narodov 90 odstotkov ljudi v Gazi na dan ne poje niti enega polnega obroka hrane," so poudarili ob tem.

Gibanje za pravice Palestincev je v prestolnica znova pripravilo shod za Palestino. Zboru na Prešernovem trgu je sledi sprehod do Veleposlaništev ZDA in Nemčije, zaključil pa se je na Trgu republike.

Pravijo, da je to le nova etapa v sicer dolgi zgodovini sistematičnega zatiranja in morije Palestink ter Palestincev, vse od začetka zatiranja pa da traja tudi palestinski upor. "Upor proti okupatorju. Upor za svobodno Palestino. Temu uporu se pridružujejo tudi številni delovni ljudje po svetu," sporočajo.

Dodali pa so, da se pritisk stopnjuje tudi na Palestinke in Palestince živeče v drugih delih Palestine. Na Zahodnem Bregu je tako Izrael v zadnjih dveh mesecih zaprl 3800 ljudi, Palestinke in Palestinci pa ne smejo več uporabljati glavnih prometnih cest, onemogoča se jim dostop do številnih oljčnih nasadov, zažiga se jim preostale kmetijske pridelke, opominjajo. "Ob tem izraelska vojska in oboroženi naseljenci vsakodnevno izvajajo brutalno nasilje, v katerem je bilo v tem obdobju ubitih že 266 ljudi."

Pred shodom v Ljubljani se je oglasil tudi vodja poslanske skupine Levica Mateja T. Vatovca. "Diplomacija in pogovori več kot očitno ostajajo brez sape, med tem pa se približujemo že skoraj 20.000 mrtvim Palestincem. Ko se ena stran gre na premoč in je edini jezik, ki ga govori sila, so potrebni drugačni pristopi. Kar bi morali vsaj na ravni EU doseči, so ostre sankcije proti izraelskemu režimu in najstrožje omejitve trgovanja s to državo," je dejal.

K trajni prekinitvi ognja in končanju genocida pa so pozvali tudi v Inštitutu 8. marec. "Dovolj je neukrepanja politike, dovolj je ignorance," so zapisali na spletu.