Sredi Ljubljane propada tramvaj, nihče pa ne ukrepa

Seveda je prvo vprašanje, ki si ga človek postavi, kdo je lastnik propadajočega tramvaja? Na to vprašanje smo odgovor zaman iskali na več naslovih. Končno smo prišli na sled restavraciji Vinjin Merak. Ta je povezana z okrepčevalnico Tramvaj, ki je včasih imela svoje prostore v zdaj propadajočem tramvaju. Kaj se dogaja s tramvajem in zakaj je v takem stanju, smo želeli vprašati odgovorne.

"Tramvaj zdaj obnavljamo, da ga bomo lahko spet dali v promet," je za 24ur.com povedal Andrej iz restavracije, ki več o sebi ni želel razkriti. Povedal je le, da ni lastnik tramvaja, ampak ga je imel v najemu."Imamo medsebojne dogovore. Jaz sem podoben lastniku, samo da ni pisan name," je povedal. Tramvaj bodo po njegovih besedah najprej obnovili, saj je začel propadati, potem "pa bomo videli, ali bo samo spomeniška varščina ali bomo odprli slaščičarno ali tajsko kuhinjo". O tem se namreč še niso odločili. Kot predvidevajo, naj bi obnovitvena dela končali do 1. julija letos, dela pa"ne morejo potekati hitro, saj ga morajo obnoviti tako, kot je bil v preteklosti". Andrej namreč pravi, da gre za tramvaj, ki je v prejšnjem stoletju vozil po ljubljanskih ulicah. "To je star ljubljanski tramvaj, podatke imam v papirjih, a jih nimam pri sebi."

A ni čisto tako, praviBoris Brovinsky z Oddelka cestnega prometa Tehniškega muzeja Slovenije."Ne, to ni naša dediščina, s tem tudi nismo povezani. Toliko kot nam je uspelo izvedeti, je pred 20 ali več leti neki poslovnež kupil tramvaj nekje na Češkem ali Slovaškem, ki je hotel na Gornjem trgu odpreti lokal in peči palačinke, pa se to ni obneslo, in ga je prodal nekomu drugemu, ki ga je postavil na Trg Mladinskih delovnih brigad. Ničesar nima z našo preteklostjo, tudi tip tramvaja, oblika, konstrukcija, zasnova – nič ni podobno temu, kar je včasih vozilo po naših ulicah."

Tudi če bi šlo za zgodovinsko zapuščino, ki bi propadala in ne bi bila v lasti muzeja ali države, bi težko komurkoli kaj prepovedali ali predpisali, je še pojasnil Brovinsky. Prav tako je težko ukrepati, če zasebno premoženje stoji na državni ali občinski zemlji. Andrej je povedal, da ljubljanski občini plačujejo najemnino za vrt, kjer imajo del odprte terase, saj je park v lasti MOL."Kjer stoji tramvaj, pa se ne plača, ker je zgodovinski," je povedal. Da ni del naše zgodovine, smo že ugotovili, zakaj pa ne plačuje najemnine za zemljišče, kjer je tramvaj postavljen?

Glede na zemljiško knjigo je omenjeno zemljišče last Republike Slovenije, s katerim upravlja Direkcija RS za infrastrukturo. A tukaj se zatakne. Z Direkcije RS za infrastrukturo so za 24ur.com pojasnili, da zemljišče v naravi predstavlja občinske ceste: LK odsek 216113 Trg Mladinskih delovnih brigad, LG odsek 211261 Aškerčeva cesta, LZ odsek 212061 Prešernova cesta, ki so v upravljanju MOL, saj zakon o cestah pravi, da so državne ceste v lasti RS, občinske pa v lasti občin. Direkcija in MOL sta zato pristopila k urejanju prenosa lastninske pravice na pristojnega upravljavca, to je MOL. Glede vprašanja o plačevanju najemnine za zemljišče, kjer stoji tramvaj, pa so nas na Direkciji RS za infrastrukturo napotili na MOL, ki je dejanski upravljavec zemljišča.