Sredi Ljubljane simbolno 'obležali za Palestino': zahtevajo takojšnje ukrepe

Člani pobud v okviru združenja in njihovi podporniki vlado med drugim pozivajo, da od Izraela zahteva takojšnjo prekinitev ognja in takojšen dostop do humanitarne pomoči pod okriljem Združenih narodov. Zahtevajo tudi, da Slovenija prekine diplomatske stike in ustavi vsakršno sodelovanje z Izraelom ter se pridruži tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ).

"Pozivamo vas, da nemudoma sprejmete te ukrepe in tako izpolnite svoje obveznosti glede nesodelovanja ter preprečevanja izraelskega genocida nad milijoni Palestincev in Palestink v Gazi in kaznovanja zanj," so sporočili in poudarili, da je ustaviti genocid pravna in moralna dolžnost, ne izbira.

Po besedah Barbare Vodopivec iz Gibanja za pravice Palestincev vlada namreč kljub ostrim besedam in obsodbam izraelskega ravnanja doslej proti Izraelu še ni sprejela nobenega konkretnega ukrepa.