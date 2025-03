Sredi marca delna, od avgusta do novembra popolna zapora vipavske hitre ceste

Do predvidoma sredine avgusta bo na odseku med Razdrtim in Vipavo zaprt vozni pas v smeri Nove Gorice.

V času zapore voznega pasu med Razdrtim in Vipavo v smeri Nove Gorice v dolžini približno šest kilometrov bo promet tam potekal po prehitevalnem pasu.

Od sredine avgusta do predvidoma konca novembra bo sledila 100-dnevna popolna zapora vozišča v smeri Nove Gorice. V tem času bodo vozila, namenjena proti Novi Gorici, preusmerjali prek priključka Razdrto na vzporedno regionalno cesto Razdrto–Vipava do priključka Vipava, kjer se bodo lahko vrnila na hitro cesto.

Ta preusmeritev bo veljala za osebna vozila, avtobuse in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji. Tranzitni tovorni promet proti mejnemu prehodu Vrtojba bodo preusmerjali na mejni prehod Fernetiči. Promet iz smeri Vipave proti Razdrtemu bo ves čas potekal po obeh prometnih pasovih.

V nadaljevanju bo od predvidoma konca novembra do sredine januarja 2026 vzpostavljena zapora prehitevalnih pasov med streliščem Mlake in priključkom Vipava. V smeri proti Razdrtemu bo vzpostavljena tudi krajša zapora voznega pasu v dolžini približno 700 metrov na območju viadukta Šumljak.

Do konca novembra 2026 popolna zapora hitre ceste v smeri Razdrtega

Predvidoma od druge polovice januarja 2026 do konca julija 2026 bo na nižinskem delu hitre ceste vzpostavljena popolna zapora krajših odsekov posamezne strani hitre ceste. Promet bo v tem obdobju urejen po drugi polovici hitre ceste po enem pasu v vsako smer vožnje. V smeri Razdrtega bodo v tem času do 1,5 kilometra dolge zapore voznega pasu.

V zadnji fazi – predvidoma od konca julija 2026 do konca novembra 2026 – bo vzpostavljena popolna zapora hitre ceste v smeri Razdrtega. Prometna ureditev bo v tej fazi enaka kot pri prvi popolni zapori – promet proti Vipavi bo preusmerjen na regionalno cesto na priključku Razdrto, tranzitni tovorni promet proti mejnemu prehodu Vrtojba pa bo usmerjen proti Fernetičem.

Promet proti Razdrtemu bo ves čas potekal po obeh prometnih pasovih, pri čemer bo preusmerjen na že obnovljeno polovico hitre ceste, so pojasnila Darsa povzeli v Sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Kot so dodali v sporočilu, je ustrezno in pravočasno komuniciranje med vsemi vpletenimi ključno za pretočnost prometa in varnost vseh udeležencev v prometu. Pričakujejo, da bodo v prihodnje seznanjeni že z načrtovanjem obsežnejših obnovitvenih del na slovenskih avtocestah in hitrih cestah ter tudi vključeni vanj. Pristojnim so priporočili tudi, naj bodo uradne informacije o poteku obnovitvenih del objavljene tudi v tujem jeziku.

Celovita prenova vipavske hitre ceste bo vključevala izvedbo dodatnih protivetrnih ograj, preplastitev in obnovo vozišča, izvedbo dodatne pilotne stene ter prestavitev ležišč viadukta Rebernice v izhodiščno lego.

Večina 16 kilometrov dolgega odseka hitre ceste med Razdrtim in Vipavo je bila zgrajena in odprta za promet leta 2009. Odseki, ki jih bodo obnovili, od zgraditve še niso bili deležni obsežnejših obnov.