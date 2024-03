V Mariboru našli 250-kilogramsko letalsko bombo

Pristojni so zavarovali kraj najdbe. Za nevarno najdbo bodo v prihodnjih dneh poskrbeli pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Kot poroča Urad RS za zaščito in reševanje so obveščene vse pristojne službe. Tekom dneva bodo sporočili dodatne podrobnosti.

Podobno bombo so v Mariboru odkrili tudi pred dvema letoma, 250-kilogramko so delavci med gradbenimi deli prav tako odkrili na Teznem, na Prevorškovi ulici. Takrat so vzpostavili 300-metrski pas okoli lokacije bombe, s katerega so morali evakuirati ljudi.

Leta 2019 pa so morali ob onesposobitvi dveh bomb v bližini nakupovalnega središča v mestu Europark in UKC Maribor evakuirati še veliko večje število ljudi.