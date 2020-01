Sredi prihodnjega tedna manjša ohladitev, v začetku februarja pa občutna otoplitev

Letošnja zima je nekaj posebnega, saj predvsem ob popoldnevih marsikje bolj spominja na pomlad. V zadnjih tednih smo bili namreč deležni zelo stabilne vremenske situacije, ki nam jo je prinašal obsežen anticiklon. Ob odsotnosti močnejših vetrov se je mrzel zrak v dolgih in jasnih nočeh pogosto ulegel na dno dolin in kotlin, medtem ko je le nekaj sto metrov višje vztrajal tudi za več kot deset stopinj Celzija toplejši zrak.

Zaradi visokih temperatur in sončnih dnevov je predvsem v višjih legah in tudi po nekaterih nižinah že zacvetela leska. Običajno se cvetenje leske sicer začenja šele v drugi polovici februarja.

Zaradi pogostega temperaturnega obrata v zadnjih tednih se bo letošnji januar v hribih uvrstil med tri najtoplejše doslej. Na naši najvišji meteorološki postaji na Kredarici je povprečna temperatura zraka v zadnjih tridesetih dneh presegla dolgoletno povprečje za več kot tri stopinje Celzija. Po nižinah so bile razmere po zaslugi mrzlih noči manj izstopajoče. Odklon od dolgoletnega povprečja, ki upošteva tako dnevne kot tudi nočne temperature, je namreč le malokje presegel eno stopinjo Celzija.

Letošnji januar nam je prinesel tudi veliko sončnih ur, v večjem delu države več kot sto, medtem ko je dolgoletno povprečje za vsaj polovico manjše. Marsikateri dan v tem mesecu je bil sončen od jutra do večera. V prihodnjih dneh bo sonca manj, saj bodo nad nami pihali jugozahodni vetrovi, s katerimi nas bo iznad Sredozemlja občasno dosegel bolj vlažen.

Kaj lahko pričakujemo?

Že danes se pojavljajo manjše krajevne padavine, ki pa bodo popoldne večinoma ponehale. Po nižinah bo rahlo deževalo, dovolj hladno za sneg bo le nad nadmorsko višino okoli 1200 metrov. Današnje temperature bodo v primerjavi s temperaturami v preteklih dneh, ko so bile razlike med posameznimi regijami in kraji zelo velike, bolj enotne. V večjem delu države bomo izmerili od 2 do 7, na Primorskem pa okoli 10 stopinj Celzija.