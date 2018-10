Sredi prihodnjega tedna napovedana izrazitejša ohladitev

V drugi polovici prihodnjega tedna v naše kraje prihaja izrazitejša ohladitev. V bistvu bomo prvo 'ohladitev' občutili že to nedeljo. Prihodnji teden se bodo mrzle zračne mase nad Arktiko spustile vse do Balkana. Pri nas lahko od četrtka dalje pričakujemo jutranje temperature okoli ledišča, čez dan pa tja do 10 stopinj Celzija. Mogoče bomo celo dočakali tudi kakšno snežinko.

Babje poletje se je res predčasno končalo, a mraza v drugi polovici oktobra k sreči še ni. Danes je celo nekaj več sonca in prijetne jesenske temperature. A te naj bi kmalu zamenjal mraz. Prihodnji teden bomo pri nas zabeležili precejšen padec temperatur. Vremenski portal Severe Weather Europe je v sredo na osnovi prognostičnih modelov napovedal prodor ledenega arktičnega zraka nad širše območje Evrope vse do Balkana. To je danes potrdil tudi ECMWF, ki napoveduje, da se bo v začetku prihodnjega tedna vzpostavil močan prodor mrzlega zraka s severa Atlantika vse do vzhoda Evrope. Prihodnji teden nas čaka konkretna ohladitev. FOTO: ECMWF Vreme pri nas naj bi se tako začelo spreminjati v sredo oziroma v četrtek, ko se bo prodor mrzlih polarnih zračnih mas s severa Evrope nadaljeval proti jugu in zajel območje srednje in vzhodne Evrope. Prodor mrzlega zraka se bo medtem močno okrepil, kar bo nad naše kraje prineslo zelo nizke temperature. Po sicer zelo dolgoročnih napovedih bi lahko zjutraj namerili temperature okoli ledišča, čez dan pa tam okoli 10 stopinj Celzija. V petek bodo mrzle zračne mase počasi začele razpadati nad zahodno Evropo, medtem ko bo mraz nad vzhodno Evropo vztrajal tudi konec tedna. Kot poroča ECMWF, naj bi v petek polarni zrak dosegel celo severozahod Turčije. Ali bo mraz tako izrazit, da bo v naše kraje prinesel sneg tudi do nižin, še ni jasno. Za bolj natančno vremensko prognozo bo žal treba počakati še nekaj dni.