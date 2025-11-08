Sredi Rokavskega preliva strežejo ričet, ješprenj in štruklje

Jersey je idiličen otok Kanalskega otočja, ki leži ob obali Francije, a spada pod angleško krono. Pred petimi leti se je tja odpravil Slovenec Grega Zver s trebuhom za kruhom. "Prišel sem kot kuhar, kot souchef kuhar, v eno izmed dobrih restavracij na otoku."
Nakar je nastopila epidemija in ostal je brez službe. A prek socialnih omrežij je spoznal nekoga prav posebnega - svojo ženo, s katero sta se zaročila po nekaj mesecih. "Kot da je bilo to namenjeno nama, da sva se morala spoznati."
Žena je frizerka, poleg njenega salona pa se je takrat prodajal prazen prostor, kjer je bila nekoč restavracija. "Čisto tako za hec je vprašala: Kaj pa, če bi midva to vzela?"
Vzela sta ga in poimenovala The Old Barn. Tam pa sta pripravljala zajtrke in brunche s slovenskim pridihom. "Slovenska hrana mi je zmeraj bila ena najboljših kulinarik v Evropi," priznava Grega.
A se jima je pred nekaj meseci iztekla pogodba. "Smo si rekli: Evo, dajmo se preseliti in odprimo slovensko restavracijo."
In tako se je rodila restavracija z imenom Ob Mizi. Meni pa je v celoti oblečen v slovenske barve. "Ričet in ješprenj sta na meniju za predjed, pa postrv, štruklji, ocvrti vampi." Ne manjka pa niti ocvrtih mišk.
In kako našo kulinariko sprejemajo tujci? "Zelo dobro, čisto so navdušeni, da lahko jedo nekaj novega. Štruklji in vampi so ena izmed najbolj prodajanih stvari na meniju."
Ker nekaterih sestavin na Jerseyju pač ni, mu je v pomoč njegova mama. "Mi pošlje, na primer, rožičevo moko, bučno olje, kakšne praške." In kaj je njegova najljubša jed? "Vampi in štrukli. To bi lahko vsak dan jedel," še priznava Grega.
Zaenkrat sta restavracijo obiskala le dva Slovenca, želi pa si, da bi jih prišlo še več.
