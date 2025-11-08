Sredi Rokavskega preliva strežejo ričet, ješprenj in štruklje

Slovenska kulinarika znova navdušuje tudi zunaj naših meja. Na Jerseyju, enem od Kanalskih otokov, ki ležijo nedaleč od francoske obale, se je odprla slovenska restavracija Ob Mizi oziroma At the Table po angleško, ki svoje goste navdušuje z avtohtonimi slovenskimi jedmi, kot so štruklji, vampi in potica. Slovenec Grega Zver živi na Jerseyju že šesto leto, tam pa je spoznal tudi svojo ženo Claire, s katero je zdaj odprl že drugo restavracijo. Kot je povedal, gre ljubezen zares skozi želodec.

Jersey je idiličen otok Kanalskega otočja, ki leži ob obali Francije, a spada pod angleško krono. Pred petimi leti se je tja odpravil Slovenec Grega Zver s trebuhom za kruhom. "Prišel sem kot kuhar, kot souchef kuhar, v eno izmed dobrih restavracij na otoku." Nakar je nastopila epidemija in ostal je brez službe. A prek socialnih omrežij je spoznal nekoga prav posebnega - svojo ženo, s katero sta se zaročila po nekaj mesecih. "Kot da je bilo to namenjeno nama, da sva se morala spoznati."

Grega Zver z družino FOTO: Svet icon-expand

Žena je frizerka, poleg njenega salona pa se je takrat prodajal prazen prostor, kjer je bila nekoč restavracija. "Čisto tako za hec je vprašala: Kaj pa, če bi midva to vzela?" Vzela sta ga in poimenovala The Old Barn. Tam pa sta pripravljala zajtrke in brunche s slovenskim pridihom. "Slovenska hrana mi je zmeraj bila ena najboljših kulinarik v Evropi," priznava Grega. A se jima je pred nekaj meseci iztekla pogodba. "Smo si rekli: Evo, dajmo se preseliti in odprimo slovensko restavracijo."

Slovenska kulinarika navdušuje tudi tujce FOTO: Svet icon-expand