Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Nov način ocenjevanja uveden sredi šolskega leta, šolniki osupli

Ljubljana, 20. 10. 2025 20.23 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Staša Lozar , T.H.
Komentarji
11

Velike novosti pri ocenah v osnovnih šolah. Z novim pravilnikom so možnosti ocenjevanja po eni strani razširili, po drugi strani pa so število potrebnih ocen znižali. Novost je tudi medpredmetno ocenjevanje, kar pomeni, da bo z enim izdelkom možno dobiti oceno pri več predmetih. Čeprav so bile spremembe napovedane, so šolniki in otroci vseeno presenečeni, ker nov način ocenjevanja uvajajo sredi šolskega leta.

Ravnatelj Osnovne šole Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem je za uvajanje novosti pri ocenjevanju prvič slišal komaj konec avgusta. Danes pa so učitelji osnovnošolcem že morali sporočiti, da stara pravila ne veljajo več. Omenjenemu ravnatelju Boštjanu Mohoriču se tak način sredi šolskega leta ne zdi primeren.

Pravilnik namreč velja kar od danes. Glavne spremembe so med drugim, da učenec lahko za en izdelek istočasno dobi oceno pri več predmetih. Denimo, za kip lahko dobi oceno pri likovnem in tehniki.

Pri predmetih, ki jih imajo dvakrat tedensko, morajo osnovnošolci dobiti dve oceni letno, pri predmetih, ki jih imajo več kot dvakrat zdaj štiri, prej pa šest. 

In, pozor: večina ocen ne sme biti pridobljena s pisnimi preizkusi znanja. Učenec lahko test piše največ dvakrat v tednu, na dan le enega. Na dan, ko razred "piše", kot temu rečejo otroci, ne sme biti spraševanj, lahko pa se na isti dan ocenjujejo izdelki, nastopi, dejavnosti.

Preberi še Osnovna šola: ocen bo manj, uvaja se medpredmetno ocenjevanje

"Mislim, da gre za populistični ukrep, ki ne bo dosegel svojega namena. Stres se bo povečal, ker bo prišlo več snovi za enkratno ocenjevanje, učenci ne bodo bolj sproti delali," meni učitelj zgodovine Boštjan Kernc. Dodaja, da je dobrodošlo, da se odpre raznolikost ocenjevanj, da pridejo do izraza tudi izdelki učencev.

Učenci spremembe pred našo kamero komentirajo različno. 

Za izjavo smo prosili tudi na šolskem ministrstvu, a nam za danes sogovornika niso mogli zagotoviti.

Da zdaj pričakuje veliko izobraževanj, dogovarjanj in interpretacij, kako uporabljati novi pravilnik, pa pravi predsednica združenja ravnateljev, ki sicer besedilo ocenjuje kot korak naprej. A če Mojca Mihelič hitropotezno spremembo pospremi z besedami: "Odlično, ostajamo mladi, ne moremo zaspati," pa kot ključno spremembo izpostavi, da zaključna ocena ni rezultat aritmetične sredine ocen, pač pa učiteljeve presoje, v kakšni meri je otrok dosegel standarde znanja. Kar vidi kot povrnitev priznanja avtonomiji učiteljev.

ocenjevanje nov način šole sprememba šola
Naslednji članek

Po stečaju delavci v podjetje vložili lastne prihranke

SORODNI ČLANKI

Osnovna šola: ocen bo manj, uvaja se medpredmetno ocenjevanje

Dijakom matura iz matematike prezahtevna, pozivajo k spremembi ocenjevanja

Govorilne ure in roditeljski sestanki ukinjeni: starši ne smejo v šolo

Po uporu hrvaških učiteljev kazni za napačno ocenjevanje ne bo

'Kvantitativno ocenjevanje je kruto'

Kandidat za ministra bi spremenil ocenjevanje v osnovnih šolah

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rakete zemlja zrak
20. 10. 2025 20.48
Velika večina Slovencev je sedaj srečnih, da imamo Robija in Tino
ODGOVORI
0 0
janezdollar
20. 10. 2025 20.45
+0
Ma kdo je usupnil…spremembe sploh niso omembe vredne oz. učiteljem olajšujejo delo…
ODGOVORI
1 1
Martinović
20. 10. 2025 20.36
+0
Plešimo!
ODGOVORI
3 3
lakala28
20. 10. 2025 20.43
-2
Ja, plešemo. In?
ODGOVORI
0 2
imt600
20. 10. 2025 20.35
+2
Ka pa albanščina spet v žalcu to pa noben ne poroča
ODGOVORI
3 1
SDS_je_poden
20. 10. 2025 20.46
-1
Ka pa je z albanščino? A to, da je šola poslala neka vabila tudi v albanščini? To se tebi zdi tako pomembna novica?
ODGOVORI
1 2
nelika123
20. 10. 2025 20.34
+2
Ne razumem.Ocena je subjektivna ocena ucitelja,in ne artimeticna sredina...
ODGOVORI
2 0
Vakalunga
20. 10. 2025 20.29
+2
Po moje bo tako kot na FDV ju kjer lahko padeš, samo po stopnicah...
ODGOVORI
4 2
Obiskujem_FDV
20. 10. 2025 20.39
+2
Ti lahko padeš samo po stopnicah v Polju...
ODGOVORI
2 0
MartaLu
20. 10. 2025 20.43
+0
Point šole ni da ''padeš'' .....point je da te kaj naučijo. To pa je v današnjih šolah zadnja pomembna zadeva.....vse drugo je pred tem...plani, projekti.....popolnoma nepotrebne domače naloge. Poglejte malo bolj gor....severno od nas....oni že obvladajo.
ODGOVORI
1 1
SDS_je_poden
20. 10. 2025 20.46
+1
Domače naloge služijo utrjevanju znanja in niso brez veze.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306