Nov način ocenjevanja uveden sredi šolskega leta, šolniki osupli

Ravnatelj Osnovne šole Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem je za uvajanje novosti pri ocenjevanju prvič slišal komaj konec avgusta. Danes pa so učitelji osnovnošolcem že morali sporočiti, da stara pravila ne veljajo več. Omenjenemu ravnatelju Boštjanu Mohoriču se tak način sredi šolskega leta ne zdi primeren.
Pravilnik namreč velja kar od danes. Glavne spremembe so med drugim, da učenec lahko za en izdelek istočasno dobi oceno pri več predmetih. Denimo, za kip lahko dobi oceno pri likovnem in tehniki.
Pri predmetih, ki jih imajo dvakrat tedensko, morajo osnovnošolci dobiti dve oceni letno, pri predmetih, ki jih imajo več kot dvakrat zdaj štiri, prej pa šest.
In, pozor: večina ocen ne sme biti pridobljena s pisnimi preizkusi znanja. Učenec lahko test piše največ dvakrat v tednu, na dan le enega. Na dan, ko razred "piše", kot temu rečejo otroci, ne sme biti spraševanj, lahko pa se na isti dan ocenjujejo izdelki, nastopi, dejavnosti.
"Mislim, da gre za populistični ukrep, ki ne bo dosegel svojega namena. Stres se bo povečal, ker bo prišlo več snovi za enkratno ocenjevanje, učenci ne bodo bolj sproti delali," meni učitelj zgodovine Boštjan Kernc. Dodaja, da je dobrodošlo, da se odpre raznolikost ocenjevanj, da pridejo do izraza tudi izdelki učencev.
Učenci spremembe pred našo kamero komentirajo različno.
Za izjavo smo prosili tudi na šolskem ministrstvu, a nam za danes sogovornika niso mogli zagotoviti.
Da zdaj pričakuje veliko izobraževanj, dogovarjanj in interpretacij, kako uporabljati novi pravilnik, pa pravi predsednica združenja ravnateljev, ki sicer besedilo ocenjuje kot korak naprej. A če Mojca Mihelič hitropotezno spremembo pospremi z besedami: "Odlično, ostajamo mladi, ne moremo zaspati," pa kot ključno spremembo izpostavi, da zaključna ocena ni rezultat aritmetične sredine ocen, pač pa učiteljeve presoje, v kakšni meri je otrok dosegel standarde znanja. Kar vidi kot povrnitev priznanja avtonomiji učiteljev.
