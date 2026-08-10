Sredi tedna prihod hladne fronte, vročina bo nekoliko popustila

S prihodom hladne fronte bo k nam od severovzhoda začel dotekati bolj suh in nekoliko hladnejši zrak, pravijo na Arsu.

Do konca tedna kaže na suho vreme. Najbolj vroče bo ob šibki burji na Primorskem, v notranjosti države pa bomo od srede do petka namerili 'le' okoli 30 stopinj Celzija.

Še vedno sicer velja opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve za Primorsko in nižine v notranjosti Slovenije. Danes lahko pričakujemo popoldanske temperature okoli 35, na Goriškem jutri do 38 stopinj.

"Zaradi suše kljub nekoliko nižjim temperaturam ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika," še opozarjajo na Arsu.