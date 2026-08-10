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Slovenija

Sredi tedna prihod hladne fronte, vročina bo nekoliko popustila

Ljubljana, 10. 08. 2026 11.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Nevihtni oblaki

Ob prehodu šibke višinske motnje bo predvsem na severu in v hribovitem svetu danes popoldne nastala kakšna vročinska nevihta. V torek bo ploh in neviht več, saj se nam bo od severa bližala hladna fronta, ki nas bo prešla v noči na sredo. Po napovedih Arsa bo takrat vročina nekoliko popustila.

S prihodom hladne fronte bo k nam od severovzhoda začel dotekati bolj suh in nekoliko hladnejši zrak, pravijo na Arsu.

Do konca tedna kaže na suho vreme. Najbolj vroče bo ob šibki burji na Primorskem, v notranjosti države pa bomo od srede do petka namerili 'le' okoli 30 stopinj Celzija.

Še vedno sicer velja opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve za Primorsko in nižine v notranjosti Slovenije. Danes lahko pričakujemo popoldanske temperature okoli 35, na Goriškem jutri do 38 stopinj.

"Zaradi suše kljub nekoliko nižjim temperaturam ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika," še opozarjajo na Arsu.

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