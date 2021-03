Sredino srečanje politične in strokovne javnosti glede epidemije brez Levice in LMŠ

Kot jeBorut Pahornavedel v vabilu, je namen srečanja na Brdu pri Kranju izmenjava mnenj in stališč o ključnih vprašanjih in ukrepih, pomembnih za uspešno strategijo soočanja z epidemijo covida-19, vključno z morebitnimi predlogi za nujno potrebne sistemske spremembe v javnem zdravstvenem sistemu.

Za srečanje so se predsednik republike ter predsednici in predsedniki parlamentarnih strank dogovorili na prvem sestanku na Brdu pri Kranju 24. februarja. Tudi tedaj se srečanja nista udeležili le vodstvi opozicijskih LMŠ in Levice.

Mesec: Sredino srečanje ne bo prineslo nič drugega kot legitimacijo delovanja te vlade

V LMŠ so ob Pahorjevi napovedi novega srečanja minuli teden pozvali, naj bo nujna poglobljena razprava politike in stroke v državnem zboru. Vložili so tudi zahtevo za sklic nujne seje odbora za zdravstvo. "Če želiš imeti tako srečanje, razvozlati razloge, zakaj smo v taki situaciji, in preprečiti morebitno ponovitev v prihodnje, moraš priznati, da si zavozil. Ta vlada ne priznava, da je zavozila reševanje in obvladovanje epidemije,"je v današnji izjavi v DZ dejala poslanka LMŠ Jerca Korče. Prostor za razpravo, tudi s stroko, pa je po njenih besedah DZ, kjer to lahko sliši tudi javnost.