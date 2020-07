'Srednješolce nazaj v šole': zbrali več kot 3200 podpisov

Epidemija koronavirusa je tudi v šolstvu naredila precej zmede. Med tem, ko so osnovnošolci proti koncu šolskega leta bili nekaj dni v šoli, pa so dijaki doma že od sredine meseca marca. Nekaj prvih raziskav je pokazalo, da so srednješolci nekoliko težje prenašali izolacijo kot otroci do desetega leta starosti. Strokovnjaki zatrjujejo, da je pri znanju, kadar gre za dolgotrajno učenje na daljavo, pričakovati upad kakovosti, saj daljava ne omogoča poglobljenih pristopov učitelja.

Eva Škobalj, profesorica Prve gimnazije Maribor opozarja, da "šola ne pomeni samo podajanje informacij, ampak je celostno, tudi naši odnosi, ki jih imamo drug z drugim so v bistvu veščine, ki jih bodo dijaki kasneje potrebovali, ko bodo nadaljevali svojo življenjsko pot in to je preko spleta precej okrnjeno."

Srednješolci pogosto iščejo odgovore na svoja vprašanja zunaj matičnih družin, med svojimi vrstniki. "Mi kot učitelji, kadar smo v razredu z njimi v živem stiku, lažje prepoznamo stiske dijaka, hitreje lahko odreagiramo, težje pa je to prepoznati preko ekrana, "opozarja Škobaljeva.

Imajo tudi rešitve

Kot je pojasnila Škobaljeva, bi lahko pouk potekal v manjših skupinah:"To bi s seboj prineslo tudi potrebo po dodatnih prostorih in kadrih. Zavedamo se, da to prinese tudi dodatne finančne obremenitve. A treba je pretehtati pluse in minuse. Raziskave so pokazale, da srednješolci težko prenašajo dolgotrajno izolacijo. Zato je treba biti zelo premišljen in skrben. Druga možnost je kombiniran pouk, na ta način bi se izognili določenim finančnih stroškom, hkrati izolacija ne bi bila tako ostra. Če javni prevoz ne bi deloval, bi bilo treba za dijake vozače zagotoviti dodatna prevozna sredstva."

Na vprašanje, ali so učitelji pripravljeni spremeniti svoj način dela, je odgovorila:"Kadar situacija zahteva visoko stopnjo pripravljenosti, takrat mora biti odziv v tej smeri. Težko govorim za vse učitelje, a v preteklih mesecih smo pokazali, da so se učitelji dobro odzvali, zato na to učiteljsko voljo računamo tudi zdaj."

Če govorimo le o spremembi urnika, ko to ne poveča števila ur, seveda ne moremo govoriti o dodatkih, če pa bi šlo za povečan obseg ur pa bi najbrž bilo treba to tudi finančno ovrednotiti, razmišlja in dodaja, da so prepričani, da bo ministrstvo predloge preučilo, da bo pouk varen in da ne bo prevelikih pomanjkljivosti v znanju.

Do sedaj je peticijo, s katero želijo vrniti srednješolce v šolo, podpisalo 3000 ljudi iz vse Slovenije. Vlada pa bo odločitev sprejela konec avgusta.