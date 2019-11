Zaradi 'sredozemske kuhinje' bo teden siv in moker, v alpskih dolinah bo snežilo

V tem tednu se bodo vrstili oblačni in mokri dnevi. Največ padavin pričakujemo v torek in sredo, ko bo snežilo do višjeležečih alpskih dolin. Na območju Kranjske Gore in Rateč lahko zapade od 10 do 25 centimetrov snega. Pogostih padavin bomo deležni vse do konca tedna. V visokogorju Julijskih Alp nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov se bo snežna odeja odebelila še za več kot meter. Nevarnost snežnih plazov se bo ob tem močno povečala, zato obisk visokogorja v prihodnjih dneh odsvetujemo.

Za vremensko dogajanje na območju Evrope je v teh dneh značilen velik temperaturni kontrast med ohlajenim zahodnim in občutno toplejšim vzhodnim delom stare celine. Ob spuščanju nove zaloge hladnega zraka na južno stran Alp se bo nad še vedno toplim Sredozemskim morjem poglobil ciklon, ki bo v torek in sredo vplival tudi na vreme pri nas. Še dva ciklona se bosta v bližino naših krajev pomaknila ob koncu tedna. Zaradi t. i. sredozemske kuhinje bo k nam od juga dotekal zelo vlažen zrak, zato si prav veliko sonca tudi v prihodnjih dneh žal še ne moremo obetati.

V prihodnjih dneh bomo spet odpirali dežnike. FOTO: Dreamstime

Prve padavine bodo zahodne in osrednje kraje zajele že popoldne Marsikje po nižinah smo se zbudili v oblačno ali megleno jutro s temperaturami malo nad nič stopinj Celzija. Pokrov nizke oblačnosti sega do nadmorske višine okoli 1800 metrov, višje je ponedeljkovo jutro jasno. Veliko jasnine je tudi na Primorskem. Dopoldne se bo pod vplivom sredozemskega ciklona k nam širila oblačnost, ki bo do sredine dneva prekrila vso državo. Primorsko in Notranjsko bodo že popoldne zajele manjše padavine, ki se bodo proti večeru širile tudi nad Gorenjsko in osrednje kraje. Temperature bodo temu primerne in bodo v večjem delu države ostale pod 10 stopinjami Celzija. V alpskih dolinah bo le pet stopinj Celzija, precej topleje pa bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 15 stopinj Celzija.

Od torka do nedelje bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije predvidoma padlo od 150 do več kot 250 litrov padavin na kvadratni meter. Osrednja in južna Slovenija bo prejela od 70 do 140, vzhodna pa od 30 do 60 litrov dežja na kvadratni meter.

Padavine se bodo okrepile in razširile nad vso državo Jutri čez dan se bo nad našimi kraji izoblikovala frontalna meja, zato se bodo padavine okrepile. V spodnji plasti ozračja bo k nam od severovzhoda dotekal razmeroma hladen zrak, višje pa se bo krepil dotok toplejšega in vlažnega zraka iznad Sredozemlja in severne Afrike. Torek bo tako oblačen s pogostimi padavinami, ki bodo najobilnejše v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Precej deževno bo tudi v vzhodni Sloveniji, kjer je bila sicer količina padavin v preteklih dneh zelo majhna. Vetrovno bo. Po nižinah bo pihal zmeren severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Višje se bo veter obračal na južno smer in se še dodatno okrepil. V večjem delu države bomo izmerili od 5 do 8 stopinj Celzija, v alpskih dolinah bo le malo nad nič, na Primorskem pa od 12 do 15 stopinj Celzija. Tudi sreda bo oblačna s pogostimi padavinami. Jugozahodni veter bo postopno segel vse nižje in bo čez dan prepihal tudi nekatere nižine. Temperature bodo zato kljub oblačnemu in deževnemu vreme v sredo višje kot v torek. V vzhodni Sloveniji bodo presegle deset stopinj Celzija.

Zaradi stika dveh različnih zračnih mas bo temperaturna slika v torek in sredo zelo pestra. Najhladnejši zrak se bo zadrževal nad severozahodno Slovenijo, kjer bo snežilo do višjeležečih alpskih dolin, drugod bo meja sneženja nad 1800 metri nadmorske višine ali še višje. FOTO: ARSO

Sneg na območju alpskih dolin Najhladnejši zrak se bo v teh dneh zadrževal nad severozahodno Slovenijo, kjer bo tudi meja sneženja najnižje. K dodatnemu nižanju le te bo v zaprtih alpskih dolinah vplivala intenziteta padavin. Tako bo na območju Zgornjesavske doline, Kota, Krme, Vrat in Planice ob dovolj intenzivnih padavinah v torek in sredo snežilo. Ob ugodnem scenariju lahko zapade več kot 20 centimetrov snega. Povsem drugače bo le nekaj deset kilometrov južneje, kjer bo zaradi narivanja toplejše zračne mase na južna pobočja Julijcev meja sneženja bistveno višje, večinoma nad 1800 metrov nadmorske višine.

Višjeležeče alpske doline bo v torek in sredo obiskala zima. FOTO: Dreamstime

Kaj lahko pričakujemo do konca tedna? V četrtek bo ciklon razpadel, zato se bo vreme prehodno nekoliko izboljšalo. Padavine bodo večinoma ponehale, predvsem v vzhodni Sloveniji bo tudi nekaj sončnih žarkov. A že v petek se nam bo približal nov ciklon, ki mu bo predvidoma v nedeljo sledil še en. Od petka do nedelje bo tako spet oblačno s pogostimi in predvsem na zahodu tudi obilnimi padavinami. Razmeroma toplo bo z najvišjimi temperaturami po nižinah malo nad 10 stopinj Celzija. Na območju Julijskih Alp nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov, kjer bo temperatura v tem tednu vzrajala ves čas pod ničlo in kjer bodo tudi padavine najobilnejše, se bo snežna odeja do konca tedna odebelila še za več kot meter, kar pomeni, da bo tako na Kredarici in Kaninu zelo verjetno presegla dva metra. Tako debela snežna odeja v novembru ni zelo pogosta. Novembrski rekord je sicer iz leta 2010, ko so ob koncu meseca na Kredarici izmerili kar 275 centimetrov snega. Nevarnost snežnih plazov se bo ob novih padavinah močno povečala, zato obisk visokogorja v prihodnjih dneh odsvetujemo.