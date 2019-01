Sredozemski ciklon prinaša padavine, sneži lahko tudi ob morju

Manjše snežne padavine se bodo v južni in jugovzhodni Sloveniji začele pojavljati že danes zvečer ter se nadaljevale tudi v noč na torek in v torek čez dan. Na Kočevskem lahko zapade okoli 5 centimetrov suhega snega. Drugod po državi bo do jutrišnjega večera še suho, med oblaki pa bo občasno lahko nekaj jasnine.

Zaradi pomanjkanja sonca in vzhodnega vetra, ki nam bo v spodnjih plasteh ozračja dovajal hladen in vlažen zrak, bodo temperature ponekod ves dan ostale pod ničlo. Na Primorskem bo danes pihala šibka do zmerna burja, ki se bo jutri popoldne nekoliko okrepila.

V sredo bo snežilo v večjem delu države

V noči na sredo se bodo padavine razširile nad večji del države. Zaradi nizkih temperatur bo lahko snežilo tudi ob morju. Sneženje se bo z občasnimi prekinitvami nadaljevalo tudi v sredo čez dan. Težišče padavin bo še naprej v južni polovici države, kjer bo do srede zvečer zapadlo od 10 do 20 centimetrov suhega snega, drugod po državi pa večinoma od 5 do 10 centimetrov. Pobelilo bo tudi kraje, ki so ob zadnji fronti ostali brez snežne odeje.