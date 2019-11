Sredstva, ki jih je razpisala FŠO, premajhna za želje športnih organizacij

Kot vsa zadnja leta bodo denar najprej dobile nacionalne zveze za vrhunski šport, predvidoma že januarja. "Čakamo še na podatke Olimpijskega komiteja Slovenije o kategoriziranih športnikih, ki so zelo pomembni za delitev pri vrhunskem športu. Sledili bodo športna rekreacija, raziskave in publikacije v športu, športni objekti ... Računamo, da bomo do aprila prihodnje leto razdelili vsa sredstva," je ocenil Remih.

"Do tega prihaja vsako leto. Nacionalne panožne zveze in druge športne organizacije same ocenjujejo vrednost projektov. Poleg tega pa je taka velika razlika tudi pomemben podatek, da je za šport pri nas potrebnih več sistemskih sredstev, kot jih je dejansko na voljo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zato pozivam, da v okviru državnega proračuna zagotovi več sredstev v prihodnje. FŠO kot pomemben steber sofinanciranja športa namreč nima dodatnih možnosti za sofinanciranje in lahko deli le denar iz koncesnin od športnih loterij," je pojasnil Remih.

Fundacija namreč denar dobi iz koncesijskih dajatev iz iger na srečo Loterije Slovenije in Športne loterije. Tako kot tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), ki jo je tako kot FŠO leta 1998 ustanovil državni zbor. Fiho od Športne loterije dobi skupaj 20 odstotkov od koncesijskih dajatev, od Loterije Slovenije pa 80 odstotkov. Obratno je pri FŠO.

Ta je letos razdelila 7,7 milijona evrov, kar je 700.000 evrov več kot lani. "S tem se je zaradi dobrega dela obeh loterij zaustavilo padanje sredstev, ki je potekalo od leta 2013 do 2018. To se je zgodilo zaradi davka na srečke, ki je bil sprva v času hude finančne krize v državi sprejet kot interventni davek, a še vedno velja. FŠO je povprečno izgubila okrog milijon in pol evrov na letni ravni," je navedel Remih.

FŠO je do letos v dveh desetletjih svojega obstoja razdelila 168 milijonov evrov, od tega 102 milijona za športne programe, 66 pa za objekte. "Upam, da bo šla krivulja še navzgor, a tega ne morem obljubiti. To pa bi se zagotovo zgodilo le ob ukinitvi omenjenega davka na srečke," je končal Remih.