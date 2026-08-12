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Slovenija

Sredstva za nakup električnih koles skoraj pošla, povečanja ne bo

Ljubljana, 12. 08. 2026 08.57 pred 2 urama 2 min branja 7

Avtor:
STA
E-kolo

Javni poziv za dodelitev subvencij za nakup električnih koles se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključil. Državna družba Borzen je doslej prejela okoli 4300 vlog za skupaj več kot 1,9 milijona evrov subvencij, za nakupe pa je na voljo dva milijona evrov, je objavilo ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.

Električno kolo
Električno kolo
FOTO: Shutterstock

V veljavnem odloku o programu porabe sredstev podnebnega sklada za leta 2025-2028 so bila sredstva za subvencioniranje nakupa električnih koles predvidena v okviru ukrepa za brezemisijska vozila ter polnilno in oskrbovalno infrastrukturo za brezemisijska vozila.

Razpisana so bila vsa sredstva, predvidena za letošnje leto, zato na aktualnem javnem pozivu do povečanja sredstev ne bo prišlo, so prek vladnega spletišča sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko, ki je z reorganizacijo državne uprave pristojnost za to področje prevzelo od nekdanjega ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Vsi, ki bi še želeli oddati vlogo, lahko aktualno informativno stanje zaprošenih sredstev spremljajo na spletni strani poziva subvencije za nakup električnih koles 2026.

V treh letih je država za subvencije za nakup električnih koles namenila 8,1 milijona evrov, s tem pa subvencionirala nakup preko 18.000 mestnih in tovornih električnih koles. "S tem smo pomembno prispevali k pogostejšim prevozom na delo z bolj trajnostnimi prevoznimi sredstvi," so zapisali na ministrstvu.

Sredstva za subvencije za električna kolesa se zagotavljajo iz nacionalnih sredstev podnebnega sklada, ki so omejena. Nadaljnje financiranje tovrstnih subvencij bo odvisno od razporeditve sredstev za posamezne ukrepe v novem programu porabe sredstev podnebnega sklada, ki ga pripravlja ministrstvo za okolje in prostor. Vlada ga bo predvidoma obravnavala jeseni, so napovedali.

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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marker1
12. 08. 2026 11.16
Ne razumem čemu panika. Za subvencije je na razpolago določena vsota. Ko poide za tisto leto ni več subvencij. Enako je za obnovitev hiše Eko sklad, izolacije hiše, zamenjava oken in fasade.
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0 0
Janez23
12. 08. 2026 11.16
Kolo, ki na Kitajskem stane 300€ se potem v Sloveniji prodaja za 2999€ s subvencijo pa za 2399€. Sedaj ko je zmanjkalo subvencij, bo uvoznik čudežno znižal ceno, ki bo enaka kot prej s subvencijo, saj drugače ne bo prodal kaj veliko koles.
Odgovori
0 0
vlahov
12. 08. 2026 10.27
V vsako zadevo , ki se vključi država s sredstvi je polom . Država ni blagajna. Zato pa imamo tiskanje eur in posledično inflacijo.
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+2
2 0
Apostol1
12. 08. 2026 10.13
V glavnem , naj bodo kolesa ali e-avti je oddati glas za plešastega eks komunista enako kot če bi pljuval v lastno skledo , Ni prvič , žal tudi ne zadnjič
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+0
2 2
St. Gallen
12. 08. 2026 09.53
saj imate Aliexpress, pa se ceneje je
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+1
1 0
galeon
12. 08. 2026 09.25
Že tako je na cestah preveč kolesarskih lenuhov.
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-2
2 4
Darko32
12. 08. 2026 10.04
A to po sebi sklepaš.
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+1
2 1
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