Sredstva za nakup električnih koles skoraj pošla, povečanja ne bo

V veljavnem odloku o programu porabe sredstev podnebnega sklada za leta 2025-2028 so bila sredstva za subvencioniranje nakupa električnih koles predvidena v okviru ukrepa za brezemisijska vozila ter polnilno in oskrbovalno infrastrukturo za brezemisijska vozila.

Razpisana so bila vsa sredstva, predvidena za letošnje leto, zato na aktualnem javnem pozivu do povečanja sredstev ne bo prišlo, so prek vladnega spletišča sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko, ki je z reorganizacijo državne uprave pristojnost za to področje prevzelo od nekdanjega ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Vsi, ki bi še želeli oddati vlogo, lahko aktualno informativno stanje zaprošenih sredstev spremljajo na spletni strani poziva subvencije za nakup električnih koles 2026.

V treh letih je država za subvencije za nakup električnih koles namenila 8,1 milijona evrov, s tem pa subvencionirala nakup preko 18.000 mestnih in tovornih električnih koles. "S tem smo pomembno prispevali k pogostejšim prevozom na delo z bolj trajnostnimi prevoznimi sredstvi," so zapisali na ministrstvu.

Sredstva za subvencije za električna kolesa se zagotavljajo iz nacionalnih sredstev podnebnega sklada, ki so omejena. Nadaljnje financiranje tovrstnih subvencij bo odvisno od razporeditve sredstev za posamezne ukrepe v novem programu porabe sredstev podnebnega sklada, ki ga pripravlja ministrstvo za okolje in prostor. Vlada ga bo predvidoma obravnavala jeseni, so napovedali.