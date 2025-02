Kaninska žičnica: Sredstva v prvi polovici marca?

Ker je eden od pogojev države, da občina pridobi gradbeno dovoljenje za novo žičnico, je zdaj veliko odvisno od tega, kako hitro bo občina uspela dobiti projektanta. Iskali ga bodo z razpisom, ki je že pripravljen, je v sredo potrdil Danijel Krivec, poslanec SDS in predsednik občinske komisije za obnovo Kanina. Čakajo le še na potrditev občinskega proračuna, kjer je za ta razpis namenjenih 120.000 evrov. Po Mlekuževih besedah so medtem na občini za zemljišča pod traso nove žičnice že pridobili soglasja vseh 55 lastnikov.

Proračun bodo v drugem branju v Bovcu sprejemali na naslednji seji občinskega sveta, načrtujejo jo za prvo polovico marca, so povedali na občini, sta se pa v vmesnem času že sestala dva od treh občinskih odborov, ki sta proračun s popravki že potrdila, je za STA dejal Krivec, med drugim tudi predsednik občinskega odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami. Po njegovem prepričanju je to dober obet za glasovanje o proračunu.

Bovški proračun so svetniki sicer v prvem branju potrdili na seji konec januarja letos, v vmesnem času je bil v javni obravnavi, svetniki pa so na seji predlagali tudi več popravkov, ki so jih na občini v vmesnem času umestili v proračunske dokumente.

Glede iskanja potencialnih soinvestitorjev in upravljalcev smučišča je Mlekuž dejal, da so sicer pripravljeni sprejeti vsakogar, da pa so eno leto izgubili s pogovori z ekipo z bosanske Jahorine, ki je predložila načrt razvoja in upravljanja, ni pa imela za seboj investitorja.

Matej Arčon je bil v sredo jasen, da bo država žičnico gradila le v primeru, če bodo na občini pridobili zasebnega soinvestitorja in upravljalca posodobljenega Gorskega centra Kanin. Ta bi moral po sedanjih ocenah zagotoviti približno polovico od 64-milijonske investicije v modernizacijo kaninskega smučišča.