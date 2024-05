Sredstvo političnega obračunavanja ali pomembno orodje opozicije?

Zakaj NSi predlaga referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, je to res neumen korak, kot meni predsednica parlamenta? Bo državni zbor preiskoval poslovanje podjetij Gen-I, Star Solar in financiranje Gibanja Svoboda ali ne? V oddaji 24UR ZVEČER sta se soočila Urška Klakočar Zupančič in Matej Tonin. "Parlamentarne preiskave so postale sredstvo političnega obračunavanja, ker niso omejene," je prepričana Klakočar Zupančičeva. "Parlamentarna preiskava ni sodni postopek, to je ugotavljanje politične odgovornosti," Tonin odgovarja, da gre za pomembno orodje opozicije, da omejuje oblast pri poskusih zlorabe ali koruptivnih dejanjih.

OGLAS

Poročali smo že, da je NSi je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je v parlamentarno obravnavo vložila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. V NSi-ju predsednici očitajo, da želi s tem vplivati na parlamentarno preiskavo poslov Gen-I in Star Solar ter tudi financiranja Gibanja Svoboda.

"Želimo si, da se posli Gen-I natančno preiščejo, kajti tukaj se je na nek način začela privatizacija slovenske energetike in je potrebno pogledati v detajle," je Matej Tonin v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil, zakaj so se v stranki odločili za referendumski predlog. "Če bi si Nova Slovenija tako zelo želela preiskati te posle, bi kdaj že prispevala svoje sopodpise, ko so jih zato prosili poslanci poslansk skupine SDS," odgovarja Urška Klakočar Zupančič, ki je to označila kot "predstavo za javnost". "NSi ni zahteval te parlamentarne preiskave, preiskavo je zahteval državni svet," je spomnila. Tonin pravi, da zakon, ki ga je predlagala predsednica DZ, v 1a. členu določa, da se lahko v 30 dneh po odreditvi preiskovalne komisije zahteva preverbo oziroma ustavno revizijski postopek, ki ga lahko zahteva posameznik ali podjetje. "Bodite prepričani, da bo Gen-I ali gospod Golob z dobrimi odvetniki to zagotovo poskušal zaustaviti na ustavnem sodišču. Preiskava je bila odrejena 10. maja, rok, da to ustavijo, je do 9. junija. V tem roku, ko bo ta zakon sprejet, to lahko naredijo, in s tem bi seveda onemogočili preiskavo," je opozoril.

Klakočar Zupančičeva pa poudarja, da novela zakona o parlamentarni preiskavi "ne bi, in ne bo" v ničemer vplivala na obstoječe preiskovalne komisije, niti na tiste, ki so že v ustanavljanju. "Če bo gospod Tonin preračunal, kdaj bi bil zakon tudi brez tega posvetovalnega referenduma sprejet, in kolikšen je čas od tega, da je zakon sprejet, do tega, da začne veljati, bi izračunal, da ta zakon za to parlamentarno preiskavo ne bi v ničemer vplival," je zatrdila. Če bo novela sprejeta, bo šel v presojo akt o odreditvi parlamentarne preiskave, je pojasnila. "Mi imamo pa na naslednji redni seji že imenovanje članov dotične parlamentarne preiskave," je dodala. Vztraja, da je novela strokovna, da temelji na odločitvah ustavnega sodišča in opozorilih Evropske komisije. Tonina pa je zanimalo, zakaj je iz njenega osnovnega predloga romala določba, da zakon ne velja za že odrejene preiskovalke, ter zakaj hitenje s skrajšanim postopkom in izredno sejo. Sredstvo političnega obračunavanja ali pomembno orodje opozicije? "Parlamentarne preiskave so postale sredstvo političnega obračunavanja, ker niso omejene," je prepričana Klakočar Zupančičeva. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave je primerjala z obtožnim aktom v kazenskem postopku in spomnila, da je tam pri obdolžencu jasno določeno, katero dejanje se preiskuje, zakaj se preiskuje, s kakšnim namenom in v katerem časovnem obdobju. "Medtem ko je akt o parlamentarni preiskavi tako nedorečen, splošen. V parlamentarni preiskavi se lahko znajde tudi nekdo, ki ni preiskovanec, njegove ustavne pravice so s tako parlamentarno preiskavo kršene," je opozorila.