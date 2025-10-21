Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Srhljivo prizorišče spolnega napada na 15-letnika: bodo zgradbe le zavarovali?

Nova Gorica , 21. 10. 2025 19.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Mateja Poljšak Čuk , A.K.
Komentarji
0

Območje nekdanjega podjetja Ideal v Novi Gorici je že leta prizorišče najrazličnejšega kriminala. Po spolnem napadu na 15-letnega dečka se zdaj vrstijo pobude, naj se zgradbe porušijo ali vsaj ustrezno zavarujejo. Na občini pravijo, da je nepremičnina v zasebni lasti. In kdo je lastnik, ki se požvižga na varnost?

Zapuščeni prostori nekdanjega podjetja Ideal so prava sramota Nove Gorice, pa ne zgolj to. Policija je tukaj obravnavala več kaznivih dejanj, tudi umor. Kasneje se je izkazalo, da moški pred petimi leti ni bil naklepno umorjen, temveč brutalno pretepen. Le dva meseca kasneje je tu zaradi eksplozije jeklenke in požara umrl še en moški. Večkrat je tukaj zagorelo, obenem pa gre za točko, kjer so policisti večkrat obravnavali preprodajo prepovedane droge. Med prebivalstvom pa je zavrelo ravno zaradi spolnega napada migranta, Alžirca, na 15-letnika pred tremi tedni.

Mestni svetnik Nedat Šalja je problematiko izpostavil kot svetniško vprašanje, obenem pa zapis delil na družbenih omrežjih, kjer je naletel na široko odobravanje domačinov. Predlaga prepoved vstopa in večji nadzor policije ter redarskih služb. Njegovo zaskrbljenost delijo tudi naključni Novogoričani.

Samo Turel, župan Mestne občine Nova Gorica, pa pojasnjuje: "Vsi ti objekti so v zasebni lasti in občina ima tu omejene pristojnosti, kaj sploh lahko naredi. Lastnikom, investitorjem smo že večkrat ustno povedali, da bi si želeli, da bi to območje uredili, v tej smeri jih bomo pozvali tudi pisno."

In kdo so lastniki zemljišč? Gre za družbo Ronket, ki tu namerava graditi stanovanjsko sosesko, ko bo sprejet občinski podrobni prostorski načrt. Lastnica Ronketa je po javno dostopnih podatkih družba Strategia, katere 100-odstotna lastnica in zastopnica je Urška Kavšek. Danes smo zaman čakali na njen odziv, po pisanju Necenzurirano.si pa gre za nekdanjo svetovalko upravnega odbora SGP Gorica in zasebno partnerico Janeza Artiča, Novogoričanom dobro znanega kot stečajnega upravitelja SGP, ki mu je novogoriška občina nakazala skoraj tri milijone evrov v zameno za lastništvo mestnih pločnikov in parkirišč.

ideal nova gorica kriminal
Naslednji članek

Po Ljubljani 150 gradbišč. Kako se prebiti čez mesto?

Naslednji članek

Ključi odličnosti: kje boste za nočitev odšteli 1000 evrov?

SORODNI ČLANKI

Osumljenca, ki je pobegnil skozi okno sodišča, išče tudi italijanska policija

Spolni napad na mladoletno osebo, osumljenec po zaslišanju pobegnil

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306