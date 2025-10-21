Srhljivo prizorišče spolnega napada na 15-letnika: bodo zgradbe le zavarovali?

Zapuščeni prostori nekdanjega podjetja Ideal so prava sramota Nove Gorice, pa ne zgolj to. Policija je tukaj obravnavala več kaznivih dejanj, tudi umor. Kasneje se je izkazalo, da moški pred petimi leti ni bil naklepno umorjen, temveč brutalno pretepen. Le dva meseca kasneje je tu zaradi eksplozije jeklenke in požara umrl še en moški. Večkrat je tukaj zagorelo, obenem pa gre za točko, kjer so policisti večkrat obravnavali preprodajo prepovedane droge. Med prebivalstvom pa je zavrelo ravno zaradi spolnega napada migranta, Alžirca, na 15-letnika pred tremi tedni.

Mestni svetnik Nedat Šalja je problematiko izpostavil kot svetniško vprašanje, obenem pa zapis delil na družbenih omrežjih, kjer je naletel na široko odobravanje domačinov. Predlaga prepoved vstopa in večji nadzor policije ter redarskih služb. Njegovo zaskrbljenost delijo tudi naključni Novogoričani.

Samo Turel, župan Mestne občine Nova Gorica, pa pojasnjuje: "Vsi ti objekti so v zasebni lasti in občina ima tu omejene pristojnosti, kaj sploh lahko naredi. Lastnikom, investitorjem smo že večkrat ustno povedali, da bi si želeli, da bi to območje uredili, v tej smeri jih bomo pozvali tudi pisno."

In kdo so lastniki zemljišč? Gre za družbo Ronket, ki tu namerava graditi stanovanjsko sosesko, ko bo sprejet občinski podrobni prostorski načrt. Lastnica Ronketa je po javno dostopnih podatkih družba Strategia, katere 100-odstotna lastnica in zastopnica je Urška Kavšek. Danes smo zaman čakali na njen odziv, po pisanju Necenzurirano.si pa gre za nekdanjo svetovalko upravnega odbora SGP Gorica in zasebno partnerico Janeza Artiča, Novogoričanom dobro znanega kot stečajnega upravitelja SGP, ki mu je novogoriška občina nakazala skoraj tri milijone evrov v zameno za lastništvo mestnih pločnikov in parkirišč.