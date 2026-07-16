Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Šrot bo kandidiral za sedmi županski mandat v Celju

Celje, 16. 07. 2026 15.24 pred 24 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
STA
Bojan Šrot

Nekdanji dolgoletni celjski župan Bojan Šrot je potrdil, da bo na letošnjih lokalnih volitvah kandidiral za sedmi županski mandat. Ključne prioritete kampanje bo predstavil pozneje, pravi. Šrot je sicer na prejšnjih volitvah izgubil proti aktualnemu županu Celja Matiji Kovaču, ki bo jeseni prav tako vnovič kandidiral.

Pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami je sicer Bojan Šrot prestopil v SDS, vendar ostaja hkrati predsednik Celjske županove liste Slovenije, s katero bo nastopil tudi na jesenskih lokalnih volitvah.

Vnovično kandidaturo za župana Celja napoveduje tudi Kovač, ki je junija letos prevzel vodenje Stranke za delovna mesta. Na lokalnih volitvah leta 2022, ko je v drugem krogu premagal Šrota, je bil izvoljen kot neodvisni kandidat. Pred tem je osem let v celjskem mestnem svetu deloval kot predstavnik Levice.

Bojan Šrot čestital Matiji Kovaču
Bojan Šrot čestital Matiji Kovaču
FOTO: Damjan Žibert

Kot je Kovač, ki zaključuje svoj prvi županski mandat, povedal za STA, se je za ponovno kandidaturo odločil predvsem zaradi želje po nadaljevanju razvojne usmeritve, ki so jo začrtali ob začetku mandata, ter potrebe po stabilnem vodenju občine v času, ko je več pomembnih projektov v odločilni fazi izvedbe.

Če bo znova izvoljen, želi prednostno dokončati in nadgraditi ključne razvojne projekte. Med glavnimi cilji izpostavlja celovito prometno ureditev mesta, dostopnejšo stanovanjsko politiko, urejanje kakovostnih zelenih javnih površin in pospeševanje energetske samooskrbe.

Kandidaturo za župana Celja je na družbenih omrežjih napovedal tudi Darko Radiković. Kot je dejal, želi ustvarjati mesto, kjer se dobro počutijo vse generacije, kandidiral pa bo z listo Moje, tvoje, naše Celje. Po poročanju Dela predvolilne objave na družbenih omrežjih objavlja tudi Tomaž Krajnc, ki je v preteklosti kandidiral na listi SNS. O kandidaturi se še ni dokončno odločil, za Delo pa je dejal, da bo kandidiral, če bo dobil podporo desnosredinskih strank.

Kovačeva Stranka za delovna mesta, ustanovljena leta 2006, ima v 33-članskem celjskem mestnem svetu enega svetnika. Največ svetnikov ima Gibanje Svoboda, in sicer osem, sledita Šrotova Celjska županova lista s šestimi ter SDS s petimi svetniki. SD ima tri svetnike, Demokrati tri, Celjska neodvisna lista ter Levica in Vesna po dva, Lista za Celje, SLS in NSi pa po enega svetnika.

Bojan Šrot župan mandat celje
24ur.com Kdo v tekmo za mariborskega župana?
24ur.com Kandidaturo za predsednika države napovedal tudi župan Kočevja dr. Prebilič
24ur.com Trd boj za županski stolček v Krškem: Dušan Šiško ali Janez Kerin?
24ur.com Klakočar Zupančič: Čas je, da določena vprašanja v Ljubljani zapremo
24ur.com Bi lahko Celje prvič po letu 1998 dobilo novega župana?
24ur.com Klakočar Zupančičeva in Rop na lokalne volitve s skupno listo
24ur.com Nekdanji zdravstveni minister Poklukar bo kandidiral za župana
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hudi časi
16. 07. 2026 18.25
Kar je več kot 2x, je preveč.
Odgovori
+6
6 0
bojer
16. 07. 2026 17.47
Ali se ni reklo, kdo se vrača ...
Odgovori
+2
2 0
biggie33
16. 07. 2026 16.33
Slovenija je mafijska država..
Odgovori
+8
8 0
kunccix
16. 07. 2026 16.20
Naj zmaga, ker tole sedaj ni nič od nič
Odgovori
+5
9 4
jonasz
16. 07. 2026 16.05
Ja itak Šrot k šrot..
Odgovori
+1
5 4
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897