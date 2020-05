Šrot in Bavčar nazaj v zapor

Zaradi epidemije koronavirusa so iz slovenskih zaporov predčasno na prostost izpustili 148 zapornikov, ki so imeli do izteka kazni še največ 6 mesecev. Obenem pa so kar 230 zapornikom omogočili prekinitev kazni, s čimer pa si kazni niso skrajšali, saj prekinitev kazni prestajanje le-te zamrzne. Ob preklicu epidemije pa razlogov za njihovo bivanje na prostem ni več in se bodo morali vsi vrniti nazaj v zapor.

Med njimi se bosta na polodprti oddelek zapora na Dobu vrnila tudi ta hip najbolj znana zapornika, Igor Bavčar, ki zaradi prodaje delnic Istrabenza prestaja petletno zaporno kazen, in nekdanji prvi mož pivovarne LaškoBoško Šrot, ki prestaja dobrih 9 let zapora. Več v oddaji Svet ob 18. uri.