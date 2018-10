Šrot prepričan v ponovno zmago

Predsednik Celjske županove liste in kandidat za župana Bojan Šrot je skupaj z vodstvom stranke in nekaterimi kandidati za mestni svet predstavil načrte pred bližnjimi lokalnimi volitvami. Kot je povedal, je njihov prvi cilj uspeh na volitvah, njihova politika pa po njegovih besedah ni ideološka, saj se nameravajo ukvarjati predvsem z vrtci, šolami, socialo, cestami, okoljem in drugimi temami. "Vesel sem, da so se nam pridružili novi ljudje, ki na mestni ravni večinoma še nimajo velikih izkušenj, so pa bili aktivni na ravni mestnih četrti," je dejal Šrot. Stranki se je namreč od konca avgusta, ko so izvedli ustanovni kongres, pridružilo že skoraj 400 ljudi, do volitev pa računajo, da bi število podvojili.

Na vprašanje, zakaj bi ga ljudje po petih mandatih znova volili, dolgoletni župan odgovarja, da bi prav to lahko bila njegova glavna prednost, nenazadnje je na vsakih volitvah bil uspešnejši kot na prejšnjih, kar si sam razlaga s tem, da očitno dobro opravlja svojo funkcijo in da glas njemu ne bo pomenil mačka v žaklju.

Tudi v novem mandatu bo župansko funkcijo opravljal nepoklicno, za zdaj pa še ne razmišlja o tem, da bi naslednji mandat bil njegov zadnji, saj meni, da je pred njim še veliko izzivov.

V Celju se sicer prvič po daljšem času napoveduje nekoliko bolj razgibana volilna kampanja, saj se je tokrat za kandidaturo odločil tudi nekdanji Šrotov politični sopotnik v SLS Marko Zidanšek. Šrot o protikandidatih ne želi veliko govoriti in dajati sodb. Želi si zlasti konstruktivne volilne kampanje, saj je to čas, ko se krešejo ideje, predlogi in projekti za naslednja štiri leta.