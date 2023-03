'Ta feminizem, ki je prestopil mejo sprejemljivega, napada žensko dušo'

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je povedala, da je v prvi vrsti človek in šele nato političarka. "Kot taka izhajam iz ljudi, delam za ljudi in enostavno čutim z ljudmi. Želim si, da bi ljudje občutili več pozitivne energije, saj živimo v svetu, kjer smo obdani z veliko negativnostmi," je uvodoma povedala predsednica DZ.

Na vprašanje, če gre pri tem za ženski pristop k politiki, je odgovorila, da morda res. "Morda tudi gre za ženski pristop k politiki. Druge ženske pred mano, ki sem jih sama spremljala, so se prej ko slej uklonile moškemu vodenju politike. Jaz sem taka kot sem in ne bom se spreminjala. To so taki mali drobci v politiki, ki politiko približajo ljudem in jim pokažejo, da smo politiki najprej samo ljudje," je pojasnila.

Klakočar Zupančičeva je bila sicer med nominirankami za bodečo nežo, ki jo vsako leto 8. marca podeljujejo posameznikom za najbolj seksistično izjavo leta. Predsednica DZ se je tja uvrstila z izjavo da "ni feministka, saj se zavzema za vsakogar komur so človekove pravice kršene, ne glede na to ali je moški ali ženska ali veruje ali ne, ne glede na etično pripadnost". Na vprašanje kako gleda na to, da so jo feministke zaradi te izjave uvrstile med kandidate za bodečo nežo, je odgovorila, da "ne ve, kje je seksizem v tej izjavi".

"Jaz sem to doživela tako. Šovinizem in seksizem napadata tvoje telo. Ta feminizem, ki pa je po mojem prestopil svojo mejo nekega sprejemljivega, spravnega feminizma in je šel v nek absurd, pa napada človeško, oziroma žensko dušo. Tako da, ne vem, kaj je feministke tako zmotilo," je povedala.

Poslanka Evropskega parlamenta Ljudmila Novak in prva predsednica krščanskih demokratov Ljudmila Novak pa je znana po tem, da je brez dlake na jeziku, kar zadeva dogajanje na desnici. Bila je tudi prva, ki je prva javno podvomila v lik in delo Janeza Janše, zaradi česar je bila deležna tudi veliko kritik.

"Rada povem to, kar mislim. V tem času odkar sem v politiki, sem se navadila izražati svoje misli in pri tem se ne oziram na to, če je to nekomu prav ali ne. Trudim se biti resnicoljubna in povedati to kar mislim," je pojasnila.

Na vprašanje, če je težje biti na desnem ali levem političnem polu, je Novakova dejala, da ni toliko pomembno, na katerem polu si. "Mislim, da to ni odvisno od levice ali desnice. Nasploh je težje biti ženska v politiki," je odgovorila in dodala, da je ženska v politiki večkrat izpostavljena neargumentiranim komentarjem glede njenega vedenja. "To predvsem počnejo ljudje, ki niso kulturni in ki namesto argumentov uporabljajo to, da je nekdo drugega spola oziroma to, da sem ženska. A jaz delam naprej in si mislim svoje. Predvsem pa takšna dejanja povejo več o njih kot pa o nas samih," je povedala.

Novakova je sicer zadovoljna, da so na najvišjih funkcijah tudi ženske. "Kar se pa tiče plačila za enako delo, pa v Sloveniji nismo niti tako slabi. Smo na 3. mestu po lestvici najboljših držav, kjer je razlika pri plačilo najmanjša. Ker pa veliko žensk opravlja poklice, ki so slabo plačane (od čistilk, trgovk in kuharic) pa ženske zelo zaostajajo pri plačilu. In tu je potrebno več narediti," je dejala.

Tako Klakočar Zupančičeva kot Novakova si sicer želita strpne in enakopravne družbe.

"Družba ki zanemarja potenciale, ki jih imamo ženke, je osiromašena. Enakopravno sodelovanje pomeni največ in najboljšo družbo. In jaz si želim, da znamo sodelovat in da smo na funkcijah enakopravno zastopani," je povedal Novakova. Klakočar Zupančičeva pa je dejala, da se bo zavzemala za to, da postanemo strpna, vključujoča in enakopravna družba.

Predsednica DZ in poslanka Evropskega parlamenta pa sta še odgovorili na vprašanje, če bi bili oni žena ali življenjska partnerica predsednika države ali bi vzeli 800 evrov vredno mesečno nadomestilo za opravljanje te funkcije, kot je to storil mož predsednice države Nataše Pirc Musar.

"Vedno sem zagovarjala dostojno plačilo za opravljeno delo. Če doktor Musar opravi neko delo ima tudi pravico, da je za to delo tudi plačan. Zdaj, če bi jaz to vzela, ne vem, ker nisem v takem položaju," je odgovorila.

Tudi Ljudmila Novak se strinja, da ima mož predsednice pravico do nadomestila. "Verjetno je pa res, da gospod Musar tega denarja ne potrebuje tako zelo. Bom zelo vesela, če bo denar podaril komu, ki ga bolj potrebuje," je zaključila.