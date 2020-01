Župnik poziva k neplačevanju davkov 'gnili državi'

Slovensko javnost razburja zapis župnika Aleksandra Osojnika iz župnije Grahovo pri Cerknici, ki je bil objavljen na spletnih straneh Demokracija in Nova24. V njem namreč Slovenijo označi za"gnilo državo", ki jo v krempljih držijo "gnili voditelji"- s tem pa se z ostrimi besedami loti nekaterih najvidnejših slovenskih politikov, med njimi premierja Marjana Šarca, sedanjega in nekdanjega predsednika Boruta Pahorja ter Milana Kučana, pa ljubljanskega župana Zorana Jankovića, Janeza Stanovnika in Janeza Zemljariča.

Ob tem za"lopove in hudičeve sodelavce"označi vse, ki podpirajo takšno državo. Na drugi strani pa po njegovem vsi, ki je ne upoštevajo "delajo pošteno in po Božji volji"."Mnogi posamezniki in skupine so se uprle nacističnemu, fašističnemu in komunističnemu režimu in so jih pobili. In danes ugotavljamo, da so bili vsi ti ljudje pošteni in delali po svoji vesti," piše Osojnik. In očitno omenjene totalitarne sisteme poveže s stanjem v Sloveniji, kjer je, po njegovih besedah, odpovedala tako civilna družba kot katoliška cerkev in druge verske skupnosti - zato poziva vse "dobronamerne Slovence in Slovenke, da ignorirajo to državo, ne plačujejo davkov in ne spoštujejo njenih zakonov".

V nadaljevanju prizna, da sam kot župnik sodeluje z mnogimi obrtniki, delavci in privatniki, s katerimi se je v vseh primerih, kadar ni bilo nujno, dogovoril"za plačilo brez uradnega računa in posledično brez davka gnili državi". In dodaja, da nikoli nikogar od teh ne bi izdal,"ker ni gestapovec". Zapis pa zaključi z besedami, naj "Bog blagoslovi Slovenijo in pahne v pekel vse, ki to našo deželo delajo gnilo".