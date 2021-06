STA 30-letnico praznuje v senci boja za obstanek

Prvi direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) je bil Dejan Verčič, ki se spominja, da so bili prvi dnevi delovanja STA povezani predvsem z veliko negotovostjo, ki je takrat vladala v Sloveniji, ker nihče med njimi ni vedel, kako se bo Beograd odzval na razglasitev samostojnosti Slovenije.

Od skromnih in zahtevnih začetkov med osamosvojitveno vojno se je STA v 30 letih razvila v sodoben medijski servis, ki dnevno slovenski in tuji javnosti zagotavlja tekstovne, radijske, fotografske in druge informativne vsebine. Dnevno STA, ki danes zaposluje več kot 80 novinarjev, fotografov in drugih sodelavcev, v povprečju objavi več kot 350 novic v slovenskem in angleškem jeziku.

V podporo STA je Društvo novinarjev Slovenije v začetku maja zagnalo donacijsko kampanjo Za obSTAnek, v okviru katere se je v mesecu dni v podporo STA zbralo 264.500 evrov.