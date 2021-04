STA dokumentacijo dostavila predsedniku vlade

Kljub temu da obstaja jasna zakonska podlaga za izplačilo nadomestila za opravljanje javne službe obveščanja, želi vodstvo STA s to potezo odpraviti pomisleke glede poslovanja in pričakuje, da bo vlada sprostila zaustavljeno financiranje. "To je še en v vrsti korakov, s katerimi STA daje jasno vedeti, da se vlada brez argumentov igra z usodo agencije," je dejal Veselinovič.

Vodstvo STA sicer vztraja, da je vpogled v dokumentacijo dovoljen le vladi kot edini družbenici podjetja. "STA posluje transparentno, zato smo kljub dejstvu, da Vlada RS dokumentacije ni zahtevala, kot bi jo pravno formalno morala, to vseeno izročili. Od Vlade RS pa pričakujemo, da bo z njo ravnala zakonito in spoštovala zaupnost dokumentov."

Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojan Veselinovič je ob tem povedal: "S to potezo želimo preprečiti propad STA, izgubo stotih delovnih mest in škodo, ki bi nastala z ugasnitvijo pomembnega akterja na medijskem trgu pri obveščanju javnosti ter škodovala ugledu države na pragu njene 30-letnice."

Kot je znano, zakonodaja določa, da je ustanovitelj dolžan financirati javno službo STA, in sicer v skladu s poslovnim načrtom STA. Ta zakon vlada krši že štiri mesece, STA pa zanjo javno službo obveščanja slovenske in tuje javnosti brez plačila opravlja že 112. dan, pravijo v STA, kjer pričakujejo, da bo vlada s poplačilom dolga potrdila, da ustavitev financiranja javne službe ni nastala iz osebnih ali političnih razlogov. Slednje bi predstavljalo nesprejemljiv precedens ter veliko grožnjo za ostale nosilce javnih služb v kulturi, zdravstvu in šolstvu.

Vodstvo in nadzorni svet STA že več mesecev sicer vztrajata, da je vladi kot družbenici vsa dokumentacija vedno na voljo. A STA vse do danes od ustanovitelja – Republike Slovenije – oziroma vlade kot edinega družbenika ni prejela zahteve za posredovanje kakršne koli dokumentacije. Ukom ali kak drug organ pa se ni izkazal s pooblastilom za izvajanje družbeniških pravic, pravijo na STA.

Ker je kljub temu Ukom ustavil financiranje javne službe STA in ker vladni predstavniki vztrajajo, da je predložitev te dokumentacije pogoj za vnovično vzpostavitev financiranja STA, je direktor STA Bojan Veselinovič vlado 12. aprila pozval, naj vendarle pisno sporoči, komu in na kakšen način lahko dokumentacijo zakonito predajo. Informacije, kot pravijo, niso dobili. Ustavitev financiranja STA pa se nadaljuje. Po vnovičnem posvetovanju s pravniki so kot "zahtevo" po predaji dokumentacije sprejeli večkrat javno izražena pričakovanja vladnih predstavnikov, tudi predsednika in podpredsednikov vlade, po predložitvi dokumentacije.

Vodstvo STA je sporočilo, da so vladi posredovali vse zahtevane poslovne listine in podatke na podlagi dopisov iz oktobra in novembra lani, ne pa odgovorov na vprašanja o številu intervjujev, primerjavi njihove dolžine in o drugih vprašanjih, ki temeljijo na avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju vsebin in jih varuje medijska zakonodaja.

Zaradi nedorečenosti glede pristojne osebe ustanovitelja so se v STA odločili, da dokumentacijo posredujejo neposredno na sedež Vlade RS, konkretno predsedniku vlade Janezu Janši, saj verjamejo, da bo na takšen način izpolnjena javno izražena zahteva ustanovitelja po dostopu do dokumentacije družbe, s tem pa dokončno odpravljen zadržek, ki ga ima Ukom pri financiranju javne službe STA.