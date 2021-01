Angleški servis STA je okno v svet: 'Gre za majhno spremembo, ki ima ogromen pomen'

"STA kot vse ostale novinarske agencije opravlja vlogo vratarja, ki določa, katere napovedi dogodkov in katere dogodke bodo objavljali. Objektivnosti ni, je mit, lahko pa so profesionalnost in novinarska poštenost in nepristranskost v uredniških odločitvah, kateremu dogodku v slovenskem in angleškem jeziku bodo dali pozornost," je dejal minister. Dodal je, da je z zakonom zagotovljena uredniška in novinarska avtonomija STA.

Vlada predloga po besedah ministra za kulturo Vaska Simonitija ne podpira in spremembo vidi kot nepotrebno, saj že veljavni zakon omogoča STA, da v angleškem servisu poroča tudi o dogajanjih na področju prostovoljstva in nevladnih organizacij. "Moramo pa se zavedati, da STA kot nacionalna agencija ni globalni igralec in angleški prevodi dogajanja v nevladnih organizacijah bodo le stežka prišli v kategorijo globalnih novic," je navedel Simoniti.

Področje prostovoljstva in nevladnih organizacij je v zakonu o STA navedeno med področji, o katerih poroča v slovenskem jeziku, med področji, o katerih poroča v angleškem jeziku, pa ne. "Predlagatelji ne vidimo razloga, da je temu tako, nevladne in prostovoljske organizacije so namreč izjemno pomemben segment slovenske družbe," je poudaril Luka Mesec iz Levice.

Ob tem je spomnil tudi, da vladna stran pripravlja novelo zakona o STA, ki je bila lani že v javni obravnavi in jo bodo po uskladitvi z vladnimi resorji in koalicijskimi partnerji poslali v sprejem DZ. Novela se po ministrovih besedah nanaša na vsa ključna področja v zakonu o STA.

Predstavitev stališč poslanskih skupin v tokratni drugi obravnavi ni bilo, saj je DZ že opravil splošno razpravo o predlogu zakona. Je pa nekaj opozicijskih poslancev razpravljalo v okviru predlaganega dopolnila opozicije k določbi o uveljavitvi zakona, po katerem bi se zakonska sprememba začela uporabljati 1. junija letos, in ne 1. januarja, kot je bilo predvideno v prvotnem predlogu besedila.

'Gre za majhno spremembo, ki ima ogromen pomen'

Lidija Divjak Mirnik (LMŠ) je poudarila, da je angleški servis STA okno v svet. "Gre za majhno spremembo, a ta ima ogromen pomen," je ocenila. V LMŠ si po njenih besedah ne želijo, da "se nam zgodi 'madžarizacija". Kot je dejala, je na madžarskem oblast tamkajšnjo agencijo sprva prevzela kadrovsko, nato pa so prilagodili vsebino poročanja, da je ostalo samo tisto, kar je vladi naklonjeno, in po državi se je začelo širiti enoumje.

Glede vladnega predloga novele zakona o STA je dejala, da med drugim posega tudi v sestavo nadzornega sveta, saj si vlada želi, da bi neposredno imenovala štiri od petih nadzornikov STA, nadzorniki pa bi imeli po novem pristojnost predčasno razrešiti direktorja STA. "To je predlog vlade in kaj je potem to drugega kot uvajanje enoumja oziroma diktature? Nič," je dejala.

Ob tem je spomnila na tvit predsednika vlade Janeza Janše ob ponedeljkovem imenovanju generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andreja Graha Whatmougha, v katerem je govoril o novi metli na RTVS."A mislite, da nas tam čaka kaj drugega?" je dejala glede STA. Omenila je, da gre za težnje po "discipliniranju, pokoritvi, za pritisk na medijsko svobodo, na novinarsko neodvisnost in pa uredniško avtonomijo". Poudarila je, da STA ni nikakršna nacionalna sramota, kot je pred časom prav tako tvitnil predsednik vlade, ampak da STA svoje delo opravlja korektno, objektivno in profesionalno. "In tako naj tudi ostane," je dodala.

Violeta Tomić (Levica) je spomnila tudi na nedavno ustavitev financiranja STA. "Opažamo, da kadarkoli hoče vlada nekoga disciplinirati, mu pač ukine osnovi vir preživetja. Po drugi strani pa ta denar odhaja v neke čudne posle članov in podpornikov vlade," je dejala. Kritična je bila tudi do odnosa vlade do nevladnih organizacij."Popolnoma nič me ne čudi, da tako sovražite nevladnike, kajti njihov denar je treba pobrati in dati drugam," je dejala.

Prepričana je, da so nevladne organizacije temelj EU in da bi bili lahko v Sloveniji ponosni na to, da imamo močno tradicijo civilnodružbenih gibanj. Po njenem mnenju je prav, da STA o nevladnih organizacijah obvešča tudi v angleškem jeziku. Omenila je konstantne napade na STA in na RTVS in ocenila, da so neodvisni mediji v Sloveniji močno ogroženi. Poudarila je, da mora STA ostati neodvisna, profesionalna in stabilno financirana in da je nedopustno, da se politika vtika v njeno delovanje.

Po mnenju Sama Bevka (SD) ima vlada prazne argumente, s katerimi nasprotuje predlagali noveli zakona o STA, ko pravi, da zakon tovrstno poročanje že omogoča in da bo vlada sama predlagala temeljito nadgradnjo obstoječega zakona. Prepričan je, da veljavni zakon tega ne omogoča, navedbe, da bo vlada zadevo sama bolj celovito uredila, pa da spadajo "v klasičen žargon vsakokratne koalicije, ki po principu nasprotuje vsakršnim še tako dobronamernim predlogom opozicije". Gre za poročanje o prostovoljnem delu in nevladnih organizacijah tudi v angleškem jeziku in s tem seznanjanje o tem pomembnem segmentu naše družbenega življenja, je glede predloga povedal Bevk.