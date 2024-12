Ali slovenska Policija obvladuje varnostne razmere v državi?

Poslanci so zavrnili tudi predlog Nove Slovenije, da policija pripravi natančno poročilo o tem, kako je Policija varovala umorjenega ter ali so dobili obvestilo, da se pripravlja likvidacija umorjenega Satka Zovka, ki je pričal o dogajanju med mafijskima kavaškim in škaljarskim klanom. Kot tudi da policija odboru za notranje zadeve pripravi poročilo o neprijavljenem shodu v Ljubljanskem BTC-ju, kjer je skupina pripadnikov albanske narodnosti s streljanjem v zrak proslavljala albanski dan neodvisnosti in polagala albanske zastave na policijske avtomobile.

"Naj povem, da je Slovenija varna država in slovenska policija zagotavlja visoko stopnjo varnosti prebivalkam in prebivalcem RS. Vrsto aktivnosti izvaja slovenska kriminalistična policija, za zagotavljanje največje in najvišje varnosti prebivalkam in prebivalcem RS. In kot generalni direktor slovenske policije ocenjujem, da to počne uspešno in učinkovito," je dejal generalni direktor policije Senad Jušić.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa: "S strani opozicije pa tudi v slovenskih medijih več očitkov na neobvladovanje varnostne situacije v republiki Sloveniji, celo očitek, da slovenska policija svojega dela, svojega poslanstva ne opravlja dobro, to moram zelo jasno in odločno zanikati, zavrniti in poudariti, da ministrstvo za notranje zadeve z obema organoma v sestavi tako s policijo kot inšpektoratom RS za notranje zadeve svoje delo opravlja zakonito, strokovno v skladu s svojimi".

Ali sta notranji minister in prvi mož policije pomirila poslance? Ali je šlo pri pobudi Nove Slovenije samo za zlorabo vprašanja varnosti v Sloveniji za doseganje političnih točk? Na vprašanji sta odgovarjala poslanec NSi Jernej Vrtovec in poslanka Gibanja Svoboda ter predsednica odbora za notranjo politiko Tereza Novak.