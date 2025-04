Sta pobega posledica hudega kadrovskega pomanjkanja v zaporih?

"Na svetu ne obstaja zapor, iz katerega ne bi bilo mogoče pobegniti," pravi pravosodna ministrica Andreja Katič. In 25 -letnik, sicer povratnik, ki ga je policija že večkrat obravnavala zaradi različnih kaznivih dejanj, je imel pri pobegu pomoč. Neuradno ga je v bližini zapora čakal avtomobil, kar naj bi opazili sosedi. "Beg nasploh ni kaznivo dejanje, pomoč pri pobegu pa je," razlaga Perše. In za to pomoč je zagrožena kazen do treh let zapora. Medtem ko 25-letnik, ki je prestajal nadomestni zapor namesto plačila globe, lahko sedaj to globo enostavno poravna, v zapor pa se mu v tem primeru ne bo treba vrniti. "Lahko da je dotični že plačal to globo in se verjetno niti ne bo več vračal v zapor," še dodaja Perše.

Brez hujših posledic jo bo odnesel tudi 38-letnik, ki je pobegnil preteklo sredo, dva dni kasneje pa se sam vrnil pred vrata zapora. Izgubil naj bi le določene privilegije. Pobega sta dokaz hude kadrovske stiske v slovenskih zaporih, pravijo v sindikatu: "Ko so nekje minimalni varnostni standardi je večja možnost za pobeg v taki situaciji. Bojim se, da se bodo podobni dogodki pričeli dogajati tudi na ostalih lokacijah."

"Dejstvo je, da konkretna primera nista povezana s pomankanjem pravosodnih policistov," pa trdi Perše. Maja lani je na primer pobegnil tudi zapornik, ki so ga iz zapora na dobu prepeljali v UKC Ljubljana. Tam naj bi neuradno ostal brez nadzora pravosodnih policistov. Pobegnil naj bi čez okno, pred tem pa pacientki ukradel mobilni telefon.

"Opozarjamo, ampak zgleda, da se bo moralo nekaj resnega zgodit, da nas bo država začela resno jemati," opozarja Leon Lobe. Da je težava zadnjega pobega tudi zastarela Povšetova, pravi ministrica: "Se pa vidi, da je zapor star, da niti ni primer za sodobne zapore." Rešitev vidi v novem zaporu v Dobrunjah. V sindikatu pa so jasni. Kadrovske stiske novi prostori enostavno ne bodo rešili.