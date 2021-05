Zaradi nefinanciranja STA kazenska ovadba zoper Urbanijo

Pravna mreža je v ovadbi, ki so jo spisali v sodelovanju z odvetniško družbo Pirc Musar & Lemut Strle, zapisala, da je Uroš Urbanija kot uradna oseba in javni uslužbenec izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti ter je huje prekršil pravice drugega, s tem, da je kot direktor Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (Ukom) od oktobra 2020 do maja 2021 v Ljubljani večkrat zahteval dokumentacijo STA, čeprav za to ni imel podlage v Zakonu o slovenski tiskovni agenciji in Zakonu o gospodarskih družbah, niti za slednje ni izkazal pravilnega pooblastila za zastopanje Vlade Republike Slovenije kot edinega družbenika STA.

Z zahtevami po dostopu do dokumentacije, ki se nanašajo na uredniško politiko STA, je v nasprotju z določbami Zakona o slovenski tiskovni agenciji posegel v uredniško neodvisnost STA, prav tako pa v nasprotju z Zakonom o interventnih ukrepih in Zakonom o slovenski tiskovni agenciji, kljub temu, da se sredstva za izplačevanje nadomestila STA nahajajo na proračunski postavki Ukom, STA ni pravočasno odredil in odobril plačila nadomestila za opravljanje javne službe za mesece oktober 2020, november 2020, januar 2021, februar 2021, marec 2021 in april 2021.

S tem je STA povzročil premoženjsko škodo v višini 518.589,92 evrov in huje onemogočal njen obstoj ter njeno pravico do plačila nadomestila za izvajanje javne službe, zaradi česar STA svoje delo že 137 dni opravlja brez plačila, piše v ovadbi.