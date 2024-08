Vohuna v zaporu obiskoval uslužbenec ruskega veleposlaništva v Ljubljani

Od ljubečega objema z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ... do eksluzivnega intervjuja, v katerem priznavata, da imata ob vrnitvi težave z jezikom – tako kot njuna otroka, ki do izmenjave nista vedela, da sta Rusa.

"Tukaj gre za prikaz Vladimirja Putina, za prikaz ruski javnosti, kako lahko Rusija tudi iz 'sovražnih držav', iz Zahoda, reši svoje državljane. In če ste spremljali poanto tega intervjuja, je bila v njem večkrat tudi direktna zahvala Putinu, da za svoje državljane poskrbi, da nikoli se nista počutila zavrnjena," pojasnjuje Boštjan Perne, nekdanji direktor obveščevalno-varnostne službe obrambnega ministrstva.

Razkrila sta, da jima je, ko sta bila v slovenskem zaporu, argentinska stran želela odvzeti otroke, in da je bila Slovenija tarča številnih pritiskov tujih obveščevalnih služb, predvsem ameriške Centralne obveščevalne službe.

"Grozilo nama je, da nama bo argentinska stran odzvela otroka in ju dala v posvojitev. Zdelo se nama je, da so slovenske obveščevalno-varnostne službe naredile vse v njihovi moči, da so najine otroke zadržali v Sloveniji," je povedal Artjom.

Sta pa morda ruska vohuna v intervjuju razkrila celo preveč, govorila sta namreč tudi o tem, da ju je v slovenskem zaporu obiskoval pripadnik ruske obveščevalne službe.

"Med krajšimi obiski nama je posredoval pozdrave predsednika, dejal nama je, da naju bosta Vladmir Putin in ruska obveščevalna služba kmalu osvobodila. Ob tem sva seveda čutila izjemno podporo," sta dejala.

Po naših informacijah je šlo za obiske uslužbenca ruskega veleposlaništva v Ljubljani, o njegovih aktivnostih pa so slovenske varnostno-obveščevalne službe obveščene.