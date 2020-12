STA s pozivom Ukomu, naj vendarle poravna obveznosti

"Pogojevanje izplačila z zahtevo po podatkih, za katere Ukom nima pooblastila, je nedostojno." Tako so jasni na Slovenski tiskovni agenciji, ki vladni urad za komuniciranje pozivajo, naj vendarle poravna obveznosti, ki jih ima do agencije. V nasprotnem primeru Ukom nase prevzema odgovornost za usodo okoli 100 zaposlenih, dodajajo. Da gre za zadnji primer širšega prizadevanja sedanjih oblasti za spodkopavanje in stigmatizacijo javnih medijev v državi, pa medtem ocenjujejo partnerji MFRR.

Vodstvo Slovenske tiskovne agencije (STA), uredniški kolegij, svet delavcev, zastopstvo in sindikat novinarjev STA opozarjajo, da mineva že 12. dan, ko ostajajo brez plačila za delo, ki so ga v okviru javne službe opravili v oktobru. Urad Vlade RS za komuniciranje (Ukom) in vlado ob tem pozivajo, naj spoštujeta zakon o STA, Ukom pa naj v skladu s podpisano pogodbo za letošnje leto poravna obveznosti, ki jih ima do agencije.

icon-expand

Kot so zapisali v pozivu, "pogojevanje izplačila z zahtevo po podatkih, za katere, kot se je izkazalo tudi po pojasnilih samega Ukoma poslanki SMC Janji Sluga, Ukom nima pooblastila, pač pa je do njih upravičena le vlada", ocenjujejo kot nedostojno. "Ukom s tem nase prevzema odgovornost za nezakonito odtegovanje sredstev agencije in za usodo okoli 100 zaposlenih, ki jim pred prazniki grozi, da ostanejo brez plačila." "In to v letu, ko zaposleni opravljamo izjemno delo pri obveščanju javnosti o epidemiji, ko smo naredili bistveno več vsebin kot lani in to v izjemno zahtevnih okoliščinah, ko smo bili tudi sami dnevno izpostavljeni nevarnosti okužbe," poudarjajo. Brez sredstev za javno službo pa se lahko STA poslovi od okoli 70 zaposlenih, kar pomeni, da ne bo več mogla opravljati svojega poslanstva in bo ogroženo delovanje agencije. "Ali drugače: Ukom želi očitno ukiniti STA, ki bi sicer prihodnje leto skupaj s samostojno državo praznovala 30 let," so jasni podpisniki. Zato znova pozivajo ministrski zbor in vse koalicijske partnerice, da ukrepajo in se postavijo za agencijo, ki dnevno poroča tudi o njihovih aktivnostih. "In to še preden bo prepozno. Z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev lahko vzdržimo še nekaj časa, prav dolgo pa ne," pravijo. Ob tem pa se tudi zahvaljujejo vsem, ki so jim v zadnjih dneh izkazali podporo. "Ta nam veliko pomeni, saj dokazuje, da delamo dobro. Vsem naročnikom zagotavljamo, da bomo, vse dokler bomo obstajali, delali po istih profesionalnih standardih še naprej," še sklenejo.



Partnerji MFRR izrazili zaskrbljenost zaradi ustavitve financiranja STA Partnerji Pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (MFRR) pa so danes izrazili resno zaskrbljenost zaradi nedavne odločitve vladnega urada za komuniciranje, da ustavi financiranje STA, je na spletni strani objavil Mednarodni inštitut za tisk (IPI) s sedežem na Dunaju.

Podpisani so poleg IPI še Evropski center za svobodo tiska in medijev (ECPMF), Evropska zveza novinarjev (EFJ), Neomejeni svobodni tisk (FPU) ter Balkanski in kavkaški observatorij Transeuropa (OBCT). Ob tem so partnerji MFRR izrazili prepričanje, da bo začasna ustavitev financiranja STA resno ogrozila njeno obveščanje državljanov med pandemijo covida-19 in po njej ter da gre za zadnji primer širšega prizadevanja sedanjih oblasti za spodkopavanje in stigmatizacijo javnih medijev v državi. IPI na spletni strani še navaja, da je 30. novembra direktor Ukoma Uroš Urbanija vladi sporočil, da ne more implementirati pogodbe s STA z obrazložitvijo, da STA ni odgovorila na večkratne pozive za posredovanje informacij, na podlagi katerih bi lahko ocenili sredstva za leto 2021. Direktor STA Bojan Veselinovič je v odgovor zatrdil, da ni nobene pravne podlage za zaustavitev financiranja, ter Ukom obtožil, da je prekoračil svoj mandat, ko je posegal v uredniško avtonomijo. Opozoril je, da odtegnitev sredstev ogroža operativno stabilnost STA. Sedanji pogodbeni spor je tako osredinjen na to, ali ima Ukom zakonsko pravico zahtevati dokumente, informacije in podatke, ki so povezani s tržno dejavnostjo STA, kar lahko po trditvah STA zahteva le vlada sama.

icon-expand