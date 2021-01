STA še vedno čaka na plačilo.

Po ustavitvi financiranja izvajanja javne službe STA s strani vladnega urada za komuniciranje (Ukom) je namreč DZ konec decembra potrdil sedmi protikoronski zakon, ki je posegel tudi v zakon o STA. Na predlog koalicijske SMC so v izogib različnim interpretacijam vanj vnesli določbo, po kateri se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona izplača vse zaostale obveznosti do STA za opravljanje javne službe in da se, ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena pogodba s STA, financira opravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta.