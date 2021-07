STA uspelo prodati terjatev do države

Na skupščini STA je konec junija sicer vlada Urbaniji naložila, da STA nakaže predujem v višini 845.000 evrov za pričakovane izdatke pri opravljanju javne službe. Predujem se mora nakazati v treh dneh od dneva, ko direktor STA pooblaščenim osebam Ukoma omogoči vpogled v zahtevano dokumentacijo, in če STA do takrat z direktorjem Ukoma podpiše pogodbo o opravljanju javne službe za leto 2021 in zagotovi javno dostopnost vsebin na spletnih straneh, ki ustrezajo storitvam javne službe iz zakona o STA.

Nadzorni svet ob tem podpira prizadevanja obeh strani za usklajevanje odprtih vprašanj, kar pa ne more biti izgovor za nadaljevanje nefinanciranja javne službe, so zapisali.

Na redni seji se je danes sestal nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije, ki se je seznanil z mesečnimi podatki o poslovanju družbe. Ob tem je vladni urad za komuniciranje pozval, naj v pogovorih s STA stori vse za nakazilo predujma za opravljeno javno službo, in sicer v višini 845.000 evrov. Poudarili so, da gre za zakonsko obveznost ustanovitelja.

STA bo 'ugoden diskont' pokrila s pomočjo zbranih donacijskih sredstev, "zaradi česar smo še posebej hvaležni tistim, ki so nakazali prostovoljne prispevke, in družbi, ki je odkupila terjatev pod tako ugodnimi pogoji", je še dejal Veselinovič.

"Glede na to, da smo že 190 dni brez sredstev države za naše delovanje, je vodstvo STA d.o.o. v skladu z veljavno zakonodajo storilo vse za izboljšanje naše likvidnosti, saj bi se družba sicer znašla v insolventnosti, stečaj pa bi bil neizogiben. Zahvaljujem se NS STA za izkazano zaupanje, saj je že na eni minulih sej sprejel sklep, s katerim je podprl vse takšne ukrepe vodstva. Mednje sodi tudi prodaja terjatve, za katero smo našli kupca, saj gre za kakovostno terjatev do države." je sporočil Veselinovič.

Direktor STA je še spomnil, da je sodnica okrožnega ljubljanskega sodišča nedavno ocenila, da je sedmi protikoronski zakon zadostna podlaga za poravnavo obveznosti države do STA in da podpis pogodbe za to ni potreben. Dve uri po današnji seji nadzornega sveta so na STA že prejeli dopis direktorja Ukoma Uroša Urbanije, ki je prosil za posredovanje dokumentacije o sklenjenem poslu, ki je, kot poudarja Veselinovič, povsem legalen.

Nadzorni svet je medtem začel postopek za izbor direktorja STA, saj se trenutnemu mandat izteče 31. decembra letos. Nov direktor bo petletni mandat nastopil s prvim januarjem prihodnje leto. Razpis bo objavljen 1. septembra na spletni strani STA.