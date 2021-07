Von der Leynova pričakuje financiranje STA in imenovanje evropskih delegiranih tožilcev

Svoboda medijev ter imenovanje evropskih delegiranih tožilcev sta dve temi, o katerih so prvi dan slovenskega predsedovanja Svetu EU govorili na Brdu pri Kranju. Ursula von der Leyen je poudarila, da od Slovenije pričakuje, da bo uredila financiranje STA. Poleg tega od premierja Janše pričakuje čim hitrejše imenovanje evropskih delegiranih tožilcev. Da bi se postopek lahko zaključil do jeseni, je na to odgovoril Janša.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na skupni novinarski konferenci s premierjem Janezom Janšo, ki je potekala po srečanju Evropske komisije in slovenske vlade na Brdu pri Kranju, opozorila tudi na vprašanje financiranja Slovenske tiskovne agencije. Svoboda medijev je "osrednji element vsake demokratične družbe". "Potrebujemo medije, svobodne in kritične medije, kot nadzornike vladnih aktivnosti, tudi aktivnosti komisije. To je bistvo demokracije," je poudarila. Spomnila je, da so skrbi komisije glede STA "dobro znane". V Bruslju so večkrat izrazili pričakovanje, da se bo vprašanje rešilo hitro, po možnosti do začetka slovenskega predsedovanja Svetu EU.

"Menimo, da mora Slovenija zagotoviti neodvisnost in ustrezno financiranje javne službe, ki jo zagotavlja STA. Pričakujemo, da se bodo našle hitre rešitve za deblokado financiranja. Spremljali bomo dogajanje. Nekaj premikov je bilo in upam, da se bo v zelo kratkem času našla dobra rešitev, da se bo zagotovil medijski pluralizem," je poudarila predsednica Evropske komisije. Premier Janša je glede tega vprašanja dejal, da bi STA morala imeti sklenjeno pogodbo z vladno stranjo. "Evropska norma je, da račun plačaš, ko ga dobiš. Da ti nekdo lahko izstavi račun, pa mora biti podlaga veljavna pogodba. In to je edina težava, ki jo imamo v zvezi z agencijo," je dejal. Vlada je sicer junija sprejela posebno uredbo, prejšnji teden pa določila pogoje za sprostitev predujma za pričakovano opravljanje javne službe STA. "Upam, da smo končno v teh zapletih, ki so bili popolnoma nepotrebni, zdaj prišli do rešitve in da bo ta tema izginila z dnevnega reda," je še dejal Janša.

Računa na Janšo, da bo Slovenija kar najhitreje poslala imeni evropskih delegiranih tožilcev Izrazila je pričakovanje, da bo Slovenija kar najhitreje imenovala evropska delegirana tožilca. "Slovenija mora sodelovati z evropskim javnim tožilstvom, ker mislim, da je zdaj čas, da Slovenija imenuje tožilca. In računam na premierja, da bo poslal imeni evropskemu javnemu tožilstvu kar najhitreje." Janša je glede tega povedal, da ima Slovenija svojo zakonodajo, na podlagi katere bo imenovala delegirana tožilca. Postopek ponavljamo zaradi zapletov, ki jih bodo podrobneje predstavili na petkovi novinarski konferenci, je dejal. Kako hiter bo postopek, je odvisno od tistih, ki pri njem sodelujejo, je še povedal. "Po moji oceni ga lahko končamo do jeseni, če bodo vsi opravili svoje delo," je poudaril. Premier je izpostavil še, da pet držav ne sodeluje pri evropskem javnem tožilstvu (EPPO). "Institucije nacionalnih držav so dolžne skrbeti (...) za zakonito uporabo evropskih sredstev," je poudaril. "To delajo na Švedskem, Irskem, Danskem, pa jih nihče ne obtožuje. Slovenija ni drugorazredna članica EU in na to se tisti, ki to ponavljate, počasi navadite," je odgovoril na vprašanje tujega novinarja. Slovenija črpa in investira evropska sredstva, odkar je članica, v polnem obsegu. "Povejte mi en primer zlorabe evropskih sredstev v Sloveniji v času vlad, ki sem jih jaz vodil," je dejal. Ob tem je kritike evropske javne tožilke Laure Kövesi označil za politične. Po njegovem mnenju ne prispevajo k rešitvi situacije. "Slovenija je suverena država, spoštovala bo lastno zakonodajo pri tem in ne glede na to, da ne sodelujejo vse države, ne sprožamo postopkov za to, da se iz tega mehanizma umaknemo," je povedal premier. Tudi predsednica komisije je izpostavila, da tožilstvo ni edini mehanizem nadzora porabe evropskih sredstev, ampak je vtkan v celoten sistem. "Vsaka tranša mora biti nadzorovana," je dejala. Obenem je poudarila pomen evropskega tožilstva v času, ko bodo članice Unije črpale sredstva iz obsežnega programa za okrevanje.

Imenovanje delegiranih tožilcev iz Slovenije je bilo ena od tem današnjih pogovorov Evropske komisije in slovenske vlade. Ta se je namreč konec maja odločila, da se ne bo seznanila s sklepom o imenovanju dveh delegiranih evropskih tožilcev, ki ju je predlagal državnotožilski svet. Namesto tega je ministrstvu za pravosodje naložila, naj nemudoma objavi nov poziv k vložitvi kandidatur za omenjena položaja. EPPO je 1. junija začelo delovati, čeprav do takrat od 22 sodelujočih držav delegiranih tožilcev nista predlagali Finska in Slovenija. Finska je medtem s tožilstvom že dosegla dogovor.