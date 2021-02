STA znova ostala brez plačila, tokrat za januar

"Vojna" vlade oziroma njenega urada za komuniciranje (Ukom) s Slovensko tiskovno agencijo (STA) kljub drugačnemu vtisu v javnosti še ni končana. Potem ko je Ukom konec januarja po več mesecih le poravnal vse zapadle obveznosti, je danes sporočil, da se je s tem "končalo kakršno koli pogodbeno razmerje med Ukomom in STA". "Zato se zdi skoraj neverjetna situacija, da je direktor STA Bojan Veselinovičza dejavnosti, ki jih je opravljal v januarju, poslal račun v višini 169.000 evrov na Ukom. Ukom seveda nima nobene pravne osnove, na podlagi katere bi lahko plačeval račune, ki mu jih pošiljajo podjetja, s katerimi nima urejenega pogodbenega razmerja. Prav zato je moral Ukom plačilo računa zavrniti."

Saga se je začela odvijati že jeseni, ko je vlada med sklepe dopisne seje skrila ustavitev izplačil naši osrednji tiskovni agenciji. Po več mesecih so, tudi po posredovanju Bruslja in koalicijskih partneric, le poravnali pogodbene dolgove za nazaj, zdaj pa so očitno dobili nove vzvode za pritisk na neodvisno poročanje. Omenjena pogodba je osnova za izplačevanje proračunskih sredstev.

Da bi razumeli razsežnost takšne odločitve, moramo poznati zakon, ki ureja delovanje STA. Ta določa, da "STA opravlja javno službo vsakodnevnega ustvarjanja, pripravljanja, arhiviranja in posredovanja povzetkov novic, ki vsebujejo ključne, najbolj bistvene podatke o dogodku, o dogajanju v Republiki Sloveniji in po svetu". Njen edini ustanovitelj in družbenik je Republika Slovenija, v njenem imenu pravice družbenika izvaja vlada. In še: "Dolžnost ustanovitelja je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega Poslovnega načrta STA."

Ukom v sporu s STA vztraja, da je predstavnik upravitelja in da bi moral zato imeti dostop do vse dokumentacije, povezane s poslovanjem STA. Še več, s svojimi zahtevami so posegali tudi v vsebinsko neodvisnost agencije. Spomnimo, da je Ukom, ki ga vodi nekdanji namestnik odgovornega urednika STA Uroš Urbanija, med drugim zahteval seznam vseh prihodkov, kopije vseh pogodb iz naslova tržne dejavnosti, seznam pogodb in plač zaposlenih in sodelavcev, celo podatke o učinkih točno določenega oglasa ... Podvomil je tudi v uredniške odločitve. Urbanijo je, podobno kot Janeza Janša, očitno zmotil intervju z raperjem Zlatkom, za katerega naj bi STA porabil preveč besed, pojasnila pa je pričakoval tudi zaradi objave članka, v katerem se STA odziva na Janševo zmerjanje agencije z nacionalno sramoto.