Teršek: Ukom nima pooblastila o odtegnitvi financ STA

Veselinović na to odgovarja: " "Od sredine oktobra, takrat je premier Janša na Twitterju zapisal, da je STA nacionalna sramota, smo dobili 12 dopisov, ki jih je podpisal direktor Ukoma Uroš Urbanija. Odgovorili smo na prav vse dopise, pri njegovih zahtevah za poslovne listine in podatke ter občutljive osebne podatke pa opozarjali, da niti en njegov dopis ni ustrezal zakonskim normam, ki so predpisane tako glede tega, kdo ima pravico do vpogleda, kakor tudi glede načina vpogleda, pri čemer je edini družbenik nacionalne tiskovne agencije po Zakonu o STA Vlada Republike Slovenije. Nobenega razloga nimamo za prikrivanje česarkoli. Naše poslovanje je transparentno, vsako leto pregledano z notranjimi in zunanjimi revizijami, sproti pa poročamo tudi NS STA. Očitno gre pri vsem skupaj tudi za nezaupanje do nadzornikov STA, ki so bili imenovani v Državnem zboru, in to z večino glasov vseh poslancev."

Na svoji spletni strani se je na vladni sklep odzval tudi pravni strokovnjak Andraž Teršek, ki je bil sam kratek čas član nadzornega sveta STA, in uvodoma zapisal, da je Slovenska tiskovna agencija institucija, "ki hkrati odraža državnost in jo sodoloča. Četudi samo posredno. Tudi STA je institucionalna oblika, skozi katero se v družbenem vsakdanu odražata 2. in 39. člen Ustave, ki sta normativni predpogoj sodobnega političnega sistema in pravnega reda: demokratičnost kot vrednota in svoboda izražanja kot pravica in vrednota."

Nadaljuje, da brez institucionalizacije orodij, mehanizmov in tehnik za zagotavljanje pretoka informacij, trga idej in mnenj, obveščanja javnosti in obveščene javnosti ni ne demokracije, ne etike politike, ne pravne države, ne svobode in ne delujočega in učinkovitega sistema zavor in ravnovesij pri delovanju treh vej oblasti. "Vse našteto je sicer neformalna, a dejanska in nepogrešljiva četrta veja oblasti. Z njeno pomočjo pa ljudstvo lahko deluje kot peta veja oblasti."