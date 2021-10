Brezplodna poslanska razprava o Slovenski tiskovni agenciji

DZ se je na zahtevo velikega dela opozicije sestal na izredni seji, na kateri se je lotil predloga priporočil o tem, naj vlada zagotovi financiranje javne službe STA. Opozicijske poslanske skupine so poudarile, da to določa že zakonodaja, poslanske skupine iz vrst koalicije pa so izpostavile, da je treba imeti bolj jasna pravila in tudi nadzor. Poslanski skupini SMC in DeSUS nista predstavili svojega stališča.

icon-expand V delu opozicije zavzemanje za financiranje STA na podlagi zakonov, v koaliciji bi bolj natančna pravila. FOTO: Bobo Pobudo in zahtevo za sklic izredne seje DZ v zvezi z "načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani vlade" so pripravili v poslanski skupini SAB. Podpise pod zahtevo za sklic izredne seje DZ pa so poleg prvopodpisane Alenke Bratušek (SAB) prispevali še ostali opozicijski poslanci SAB, LMŠ, SD, Levice in poslanske skupine nepovezanih poslancev. Predlagali so, da bi DZ vladi priporočil, da spoštuje 66. člen sedmega protikoronskega zakona in 20. člen zakona o STA. Od vlade pa bi zahtevali, da v treh dneh zagotovi financiranje javne službe STA. Ker pa predlog priporočil na matičnem odboru DZ za kulturo v četrtek ni bil sprejet, se je njegova pot v DZ končala. PREBERI ŠE Odbor DZ za kulturo ni potrdil predlaganih priporočil o finančnem izčrpavanju STA Bratuškova je v predstavitvi zahteve spomnila, da STA že 281 dni opravlja javno službo, ne da bi ji vlada plačala zanjo. Po njenih besedah je šokantno, da se je treba v DZ pogovarjati o tem, da mora vlada spoštovati zakone. Po sedmem protikoronskem zakonu je namreč treba agenciji nakazati sredstva, četudi pogodba za letošnje leto ni sklenjena. Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za kulturo Ignacije Fridl Jarc pa je nujno transparentno in racionalno porabljati javna sredstva. Brez preverjanja dokazil po njenih besedah ni mogoče izplačati sredstev iz proračuna. PREBERI ŠE Pahor: Obstoj Slovenske tiskovne agencije ne sme biti ogrožen 'Ko bo utihnila STA, se bo začel "oglušujoči" molk' V predstavitvi stališč poslanskih skupin je Matjaž Nemec iz SD dejal, da gre za napad na STA in neodvisno novinarstvo. Po njegovih besedah ni dopustno, da se mora STA, ki prispeva k uresničevanju temeljnih ciljev države, soočati s finančnim izčrpavanjem. Ko bo utihnila STA, se bo začel "oglušujoči" molk, je posvaril. Koalicija ima po besedah LMŠ navodilo, ki mu sledi, pri čemer se ne ozira na zakone. Ali si predstavljate, da bi se vsak posameznik sam odločal, katere zakone bo spoštoval in katere ne, je vprašal Brane Golubović. Predsednik vlade Janez Janša želi po mnenju Levice uničiti vse, česar si ne more pokoriti. "Urad vlade za komuniciranje (Ukom) se pretvarja, da gre za skrb za davkoplačevalski denar, medtem ko se na uradu zaposlujejo številni novi kadri," je izpostavila Violeta Tomić. Po oceni Marka Bandellija iz SAB je sramotno, da se vlada spreneveda in uničuje steber komunikacijske suverenosti države. Vlada si želi ustvariti sistem lažnih novic, ki bodo v njen prid, meni. Napad na STA ni naključen, ampak skrbno načrtovan, pa je dejala Janja Sluga iz NeP. Vlada se pri tem po njenih besedah požvižga tako na zakonodajo kot na mnenje vrhovnega sodišča. PREBERI ŠE Zaposleni na STA evropske veljake pozvali k ukrepanju za ohranitev tiskovne agencije V koaliciji za bolj natančna pravila Drugačnega mnenja pa so bili v koaliciji in SNS. Težave s STA bi bile že zdavnaj rešene, če bi direktor STA Bojan Veselinovič to želel, so poudarili v SDS. Po besedah Alenke Jeraj ni mogoče nečesa financirati brez jasnih pravil. Brez tega v gospodarstvu storitve ne plača noben lastnik, je prepričana. Agencija ni želela podpisati nedavnega osnutka pogodbe z Ukomom, čeprav je ta predvideval praktično vse, kar je že izvedla, pa je povedala Tadeja Šuštar Zalar iz NSi. Po besedah Dušana Šiška (SNS) pa imajo mediji veliko družbeno moč, pri čemer ne odgovarjajo nikomur. Poslanski skupini SMC in DeSUS nista predstavili svojega stališča.