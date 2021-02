Vobič: V enoumju ni prostora za novinarje in ni prostora za kritiko

"Če si vlada kot novinarstvo predstavlja programe in vsebine medijev, ki so interesno in lastniško blizu vladajoči stranki, in ki vsakodnevno preoblačijo politično propagando v novice, potem je vizija jasna - to je enoumje. In v enoumju ni prostora za novinarje in ni prostora za kritiko."

Kaj finančna slabitev STA pomeni za slovenski medijski prostor? "Slabitev STA pomeni poseganje v institucionalne temelje družbenega komuniciranja in informiranja. Pomeni poseganje v poklicno novinarstvo in njegovo avtonomijo. Pomeni poseganje v delo in življenje na desetine novinarjev, urednikov, fotografov in drugih delavcev STA."

Ne le doma, vojno z mediji pred slovenskim predsedovanjem EU Janševa vlada bije tudi v Evropski uniji. Smo pod drobnogledom Evropske komisije ter parlamenta, na razpravo o medijih vabijo premierja, kulturnega ministra, vodjo Ukoma. "Če bo komisija delo opravila dobro in odgovorno, bodo prepoznali probleme v odnosu med mediji in oblastjo v Sloveniji," je jasen Vobič. Pravi, da so ti problemi stari, a so se pod novo oblastjo na novo izrazili in hkrati poglobili. Med drugih tudi s stalnim poniževanjem novinarjev, predvsem novinark in urednic, ne le v Sloveniji, ampak tudi drugod.

"Vprašanje pa je, kaj lahko parlamentarno poročilo prinese. V EU imamo namreč madžarski primer, kjer so se dolgoročno lotili razgradnje medijev kot družbene institucije, preobrazbe novinarstva v njegovo nasprotje in vzpostavitev medijskega konglomerata, ki je pod tesnim vplivom vladajoče politike. Začeli so z javnimi mediji, nadaljevali so s komercialnimi. Iz Bruslja vztrajno prihajajo opozorila na Madžarsko, učinkov je malo, zato se bojim, da je madžarski scenarij ponovljiv tudi v drugih državah,"zaključi.