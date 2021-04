Policija zaradi več prijav vodi predkazenske postopke zoper STA

V zadnjem obdobju so namreč prejeli prijave različnih prijaviteljev v zvezi z domnevnimi neparvilnostmi, povezanimi z delovanjem STA. Njen direktor Bojan Veselinovič je pojasnil, da s podrobnostmi postopka niso seznanjeni in da je s preiskovalci pripravljen sodelovati, saj je njihovo poslovanje transparentno.

Na Generalni policijski upravi so pojasnili, da so predkazenski postopek začeli na podlagi prve prijave, prejete 17. marca letos, v nadaljevanju pa so prejeli še druge prijave. Na podlagi teh prijav Policija preverja dejstva in okoliščine v zvezi z razlogi za sum storitve različnih kaznivih dejanj, in sicer zlorabe položaja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti in šikaniranja na delovnem mestu. Predkazenske postopke vodijo kriminalisti PU Ljubljana in preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), obveščajo pristojno državno tožilstvo, več podatkov pa glede na trenutno fazo postopka ne morejo posredovati, so še sporočili.

Policija na podlagi prejetih prijav vodi predkazenske postopke v primeru STA. FOTO: Bobo

Odzval se jeBojan Veselinovič, direktor STA, ki je dejal, da omenjenih predkazenskih postopkov ne more komentirati, "saj ne vemo niti, v zvezi s čim in proti komu naj bi bili sproženi". Dodal je, da pozna le sklep vlade z dne 18. marca "o domnevnih nepravilnostih mene kot direktorja in članov nadzornega sveta STA". Dodal je, da se je vedno pripravljen pogovarjati in sodelovati s pristojnimi "preiskovalci domnevnih kaznivih dejanj, saj je naše poslovanje zakonito in nimamo ničesar skrivati".

Konec prejšnjega tedna je predsednika nadzornega sveta STA Mladena Terčelja na njegovem domu obiskali preiskovalci NPU. Več podatkov zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka Policija ni mogla posredovati, so pa na GPU zatrdili, da so prejeli tudi konkretno prijavo suma kaznivega dejanja in da preiskava ne poteka (le) na podlagi sklepa vlade. Ta je namreč marca nadzornemu svetu STA predlagala razrešitev Veselinoviča in sprejela sklep, naj notranje ministrstvo preveri, ali njegova ravnanja vsebujejo elemente kaznivih dejanj. Predlagala je tudi nadzor inšpektorata za delo, ki je nekaj dni kasneje na STA nadzor tudi opravil, pri čemer so pojasnili, da nadzor opravljajo po uradni dolžnosti. Veselinovič je že prejšnji teden v ponedeljek vladi v dopisu in javno sporočil, da ji kot edinemu družbeniku STA omogoča dostop do vseh poslovnih knjig in spisov. Pozival jo je tudi, naj pisno sporoči, komu in na kakšen način naj se omogoči dostop do želene dokumentacije.

Sicer danes mineva 111. dan, odkar STA ni dobila niti evra za opravljeno javno službo v letošnjem letu. Na vladi oziroma njenem uradu za komuniciranje (UKOM) so pojasnili, da so dokumentacijo zahtevali zaradi dvomov o poslovanju agencije. UKOM naj bi zaznal tudi sume zlorabe položaja direktorja Veselinoviča v zvezi s t. i. kompenzacijskimi posli z izbranimi podjetji, s čimer naj bi bila STA samo zaradi poslovanja z enim podjetjem oškodovana v višini 250.000 evrov. Veselinovič je navedbe Ukoma glede poslovanja agencije zavrnil. "Namesto da bi vlada nemudoma sporočila, komu in na kakšen način naj dostavimo želeno dokumentacijo, zdaj direktor Ukoma vladne kanale zlorablja za objavo zavajajočih informacij," se je takrat odzval Veselinovič.