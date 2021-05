O izvršbi STA zoper Ukom bo odločalo okrožno sodišče

Vlada je nato STA prosila, naj dokumentacijo neposredno dostavi Ukomu, zato so jo vrnili STA, ta pa je njen prejem zavrnila. Še istega dne je vladi odgovorila, da njen zapis razume kot obvestilo, da ima Ukom pooblastilo vlade za izvajanje družbeniških upravičenj, čeprav slednje še vedno ni bilo izkazano, in ji predlagala, da poslano dokumentacijo sama odstopi pristojnemu organu.

STA že 141 dni opravlja javno službo brez plačila zanjo s strani vlade Republike Slovenije. Pri STA dodajajo, da so že 22. aprila letos vladi poslali celotno zahtevano dokumentacijo, z izjemo odgovorov na vprašanja, ki se nanašajo na uredniško politiko, saj "gre za vprašanja, ki temeljijo na avtonomiji in neodvisnosti urednikov in novinarjev" .

Vlada v današnji objavi sicer še naprej trdi, da direktor Bojan Veselinović "do danes še ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti in Ukomu dostavil zahtevane dokumentacije, ki bi omogočila pregled nad transparentnostjo poslovanja in trošenja davkoplačevalskega denarja." V vladi tudi trdijo, da je Veselinović odgovoren za to, da financiranje Slovenske tiskovne agencije še vedno ni urejeno. "Del tistega, kar je v Zakonu o Slovenski tiskovni agenciji opredeljeno kot javna služba in bi moralo biti brezplačno dostopno vsem pod enakimi pogoji, na trgu prodaja kot del tržne dejavnosti," še trdijo v vladi.