V donacijski kampanji Za obSTAnek zbrali 274.743 evrov

Pri zadnjih potezah vlade gre po mnenju DNS očitno zgolj za predstavo, bržkone za mednarodno javnost. Ob tem so spomnili, da je ustanoviteljica po zakonu dolžna financirati javno službo STA, ta pa na podlagi istega zakona ni dolžna izpolnjevati nekih dodatnih pogojev, da bi bila do financiranja upravičena. Financiranje za 2021 temelji na sprejetem poslovnem načrtu agencije.

V društvu novinarjev (DNS) so se zahvalili vsem, ki so donirali in s tem pokazali, da "vam je mar za profesionalno in neodvisno novinarstvo". "S kampanjo smo torej agenciji pridobili nekaj časa, nismo pa s tem rešili osnovnega problema financiranja javne službe obveščanja domače in tuje javnosti," so opozorili v društvu. STA namreč že 189 dni javno službo opravlja brez plačila s strani vlade.

"Vse dodatne zahteve države, vključno s podpisom pogodbe, so pravno sporne, gotovo pa ne izražajo iskrene volje za končanje neupravičenega finančnega izsiljevanja javnega medija. Ne glede na to poskuša STA izpolniti nove pogoje, vendar dogovora še vedno ni. STA v teh dneh opravlja še posebej zahtevno in odgovorno delo poročanja o slovenskem predsedovanju Svetu EU, zato trkamo na vest države, da brezpogojno poravna svoje obveznosti," so še pozvali.

Formalni del kampanje Za obSTAnek je sicer potekal maja prek SMS donacij ali donacij na transakcijski račun. Na račun, ki so ga pri DNS posebej ustanovili za ta namen, pa je bilo možno donirati še v juniju. Posamezniki in podjetja lahko sicer STA podprejo tudi z nakupom majic in z naročilom na storitve STA.