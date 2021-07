Zaposleni na STA še vedno čakajo na izplačilo

Glede na zadnje "usklajevalne sestanke" z direktorjem vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija, "ki se mu v nasprotju z obljubami oblasti nikamor ne mudi in izpolnitev zakonske dolžnosti ustanovitelja za plačilo javnega dela servisa vse bolj odkrito pogojuje s tem, da bo kar sam prevzel vlogo urednika, direktorja in nadzornika družbe, smo vse bolj prepričani, da plačila za že opravljeno delo ne bo", so pri STA zapisali v sporočilu za javnost, pod katerega so se podpisali Svet delavcev STA, Sindikat novinarjev STA in Zastopstvo uredništva STA.

Predstavniški organi zaposlenih so se seznanili s potekom torkovih pogovorov, iz katerih direktor Ukoma v sporočilu za javnost v potvorjeni obliki navaja trditve, ki so po zagotovilih udeležencev sestanka s strani STA daleč od resnice. "Najbolj nesprejemljivo je temeljno izhodišče, po katerem bi kar na Ukomu pregledovali povzetke novic in presojali njihovo vsebino in na podlagi tega arbitrarnega pristopa odmerjali višino plačila."

"To je poskus grobega posega v avtonomnost, ki mu podpisani odločno nasprotujemo." Pogodbeno plačilo, za katerega se zavzema Urbanija in ki naj bi omogočilo, da bi naročniki STA kar leto dni poobjavljali vsebine STA brezplačno, je po njihovem mnenju izraz popolnega nerazumevanja in kaže nespoštljiv odnos do njihovega dela.

Zanemarja pa tudi dejstvo, da od dobrih dveh milijonov evrov sredstev, ki bi jih STA morala dobiti letos, Ukom že dva tedna obljublja 845.000 evrov. "Namesto, da bi jih STA nakazal v obliki predujma, kot je sklenila vlada, si izmišljuje nove in nove pogoje ter odlaga plačilo za že opravljeno delo," so še zapisali.